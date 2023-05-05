TEKNOFEST tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında adını Türkiye Finallerine yazdırmayı başaran Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ROBOHATİP takımı, Vali Cüneyt Epcim tarafından onurlandırıldı.

Vali Cüneyt Epcim, TEKNOFEST Liseler İHA Yarışmasında Bayburt’u temsil ederek Türkiye Finallerinde görev videosu aşamasında Türkiye 2.si, genel uçuş sıralamasında Türkiye 7.si ve final yarışları sonucunda en yüksek performans ödülünü alan ROBOHATİP takımını ağırladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’den öğrencilerin performansları hakkında bilgi alan bilgi alan Vali Cüneyt Epcim, takımdaki öğrencilerle bir süre sohbet etti. Bayburt Anadolu Lisesi öğrencileri Yusuf Kör, Sami Eren Polat, Atıf Kemal Topsakal, Mustafa Cemil Koloğlu, Muhammet Emir Kaban ve Şafak Aydeniz’den oluşan ROBOHATİP takımını tebrik ettikten sonra okul müdürü Hasan Basri Topsakal ve danışman öğretmenleri Mustafa Çobanoğlu’na da teşekkür etti.

Valilik Toplantı Salonundaki buluşmanın ardından Vali Cüneyt Epcim tarafından öğrencilere akıllı saat ve kitap hediye edildi.