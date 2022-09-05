TEKNOFEST’te ziyaretçilerle buluşan Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisini her gün ortalama 2 bin kişi ziyaret etti.

TEKNOFEST’te ziyaretçilerle buluşan Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisini her gün ortalama 2 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e katıldı.

Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021 yılında hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi de TEKNOFEST kapsamında Trendyol’un resmi sponsorluğunda ziyaretçileriyle buluştu. 6 gün süren festival boyunca Refik Anadol, “Makine Hatıraları: Uzay” sergisini günde ortalama 2 bin kişi ziyaret etti.

Günlük 15 bin kişi e-ticaret platformunun standını ziyaret etti

E-ticaret platformu Trendyol, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. E-ticaret platformunun standında yer alan taş kağıt makas oynayan ve oyun içerisinde karşıdaki kişinin hareketlerini tahmin edip ona göre doğru hamleleri yaparak yenilmeyen Yenilmez Robot El Cihazı ve katılımcıların konsantrasyon gibi parametrelerine bağlı olarak oyun içerisindeki hareketi sağlayan Beyin Gücü Oyunu ziyaretçilere keyifli zaman geçirtti. Standı her gün ortalama olarak 50 bini aşkın kişi ziyaret etti.