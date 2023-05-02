TEKNOFEST 2023’de yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bölgede yaptığı çalışmalardan dolayı ödül verildi.

Dünyanın en büyük, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivalde Samsun Büyükşehir Belediyesi kurduğu stantla yer aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin standı yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar karelok oyununda keyifli vakit geçirirken bir yandan Samsun’un coğrafi işaretli lezzetleri gelenlere ikram edildi. Ayrıca stantı ziyaret edenler kentin turizm alanları ile ilgili bilgi aldı.

Ödülü Selçuk Bayraktar verdi

Festivalin son gününde düzenlenen törende ise Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubatta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem nedeniyle afet bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve yaraları sarmak amacıyla verdiği katkılardan dolayı Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ödül verildi. ‘Geleceğin güçlü Türkiye’sini hep birlikte inşa edeceğiz’ ifadesinin yer aldığı ödülü TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şenol Yıldız’a takdim etti.

TEKNOFEST’in toplumun her kesimine heyecan veren çok büyük bir organizasyon olduğunu belirten Yıldız, “Bu organizasyonda emeği geçen en tepeden en aşağıya kadar herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir kalabalık katıldı ve çok güzel bir şekilde TEKNOFEST gerçekleştirildi. Biz de burada yer aldık. Ancak biz ayrıca gururluyuz. Çünkü çok güzel bir ödül aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir’in talimatıyla deprem bölgesinde hemen yardıma koştuk. Bu çalışmalar nedeniyle ödül verilmesi bizim için bir başka gurur” dedi.

Başkan Demir: “TEKNOFEST ülkemiz için çok önemli bir organizasyon”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TEKNOFEST’e 2022 yılında ev sahipliği yapan bir kent olarak 2023 yılında da bu büyük organizasyonda yer aldıklarını belirterek, “Bu büyük festivalde kurduğumuz stantla yer aldık. TEKNOFEST ülkemiz için çok önemli bir organizasyon. Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında kalplerinde bir kıvılcım oluşturmayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gururla yer aldığımız TEKNOFEST’de bir de ödüle layık görüldük. Çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu büyük felaket sonrasında hızla afet bölgesinde yer aldık. Orada bulunmaya da devam ediyoruz. Depremin izleri silinene kadar orada olacağız” diye konuştu.