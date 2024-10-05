Adana’da TEKNOFEST heyecanı dördüncü gününde de devam ederken festival alanında adeta izdiham yaşanıyor. Festivalde, polis özel hareket ekipleri üzüm salkımı gösterisi hayran bırakırken Alper Gezeravcı da F-16 ile gösteri uçuşu yaptı.

Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST), dördüncü gününde akrobasi gösterilerinden, ileri teknoloji simülasyonlarına kadar çok sayıda etkinlikle Adana Havalimanı’nda devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen festivalde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Araçlarıyla festival alanına gelen binlerce kişi nedeniyle yollarda trafik yoğunluğu yaşanırken festival alanında da adeta izdiham yaşanıyor.

Festivalin dördüncü gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alıyor.

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterisini takip etti.

Üzüm salkımı hayran bıraktı

Festivalde, Özel Harekat Başkanlığı ekipleri BEL-429 (Üzüm Salkımı) gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösterim izleyenleri adeta hayran bıraktı. Ayrıca 35 dereceye ulaşan sıcakta bazı vatandaşlar şemsiye ile önlem aldı.

Alper Gezeravcı, F-16 ile gösteri uçuşu yaptı

Öte yandan uzaya çıkan ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı TEKNOFEST’e katıldı. Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu 152. Akıncı Filo Adana semalarında F-16 ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kızı Erva ile birlikte ziyaretçi olarak alana gelen Mahmut Korumaz isimli vatandaş, “Bugün çok kalabalık ama festival çok güzel. Herkesi bekliyoruz. Gösteriler çok güzeldi” dedi.