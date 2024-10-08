Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olarak gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırarak yenilikçi projeler geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçlayan TEKNOFEST’ten Milas’lı gençler ödülle döndü. Festivalin Tarım Teknolojileri Yarışması’na hazırladıkları proje ile katılarak birincilik ödülünü alan 9 genç, festival dönüşü İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ı ziyaret etti.

TEKNOFEST 2024 Tarım Teknolojileri Yarışması’nda büyük bir başarıya imza atarak lise seviyesinde yarışan 38 takım arasından birincilik elde eden Milaslı gençler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Hazırladıkları proje ile TEKNOFEST 2024 Yılı Tarım Teknolojileri Yarışması’nda “Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü”ne layık görülen Milas’tan 9 lise öğrencisi, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ı ziyaret ederek projelerini tanıttı.

İneklerde ‘Çoklu Girdi İşleme İle Akıllı Erken Mastitis Uyarı Sistemi Akıllı Rahat Mastitis Uyarı Teknolojisi’ (ARMUT) projesi ile ödül alan gençleri tebrik eden İl Müdürü Saylak, “Gençlerin tarım ve hayvancılığa olan ilgisini artıran TEKNOFEST gibi etkinlikler, bize geleceğin sektör liderlerini kazandırıyor, gençleri tarım ve hayvancılık başta olmak üzere onların enerjisine ve gücüne ihtiyaç duyulan sektörlerle buluşturuyor. Ne mutlu bize ki Milaslı öğrencilerimizin başarısı, diğer gençlerimize de ilham kaynağı olacak ve gençlerimizi geliştirdikleri yenilikçi projeleri ile tarım sektörüne yöneltecek. Buna yürekten inanıyorum ve sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

Projenin, tarım ve hayvancılık sektöründe erken mastitis tespiti için yenilikçi bir çözüm sunduğunu ve bu yönüyle büyük bir ticari potansiyele sahip olduğunu söyleyen İl Müdürü Barış Saylak, “Odağında gençlerin olduğu bir Türkiye Yüzyılı’nı ne mutlu bize ki ilim ve teknolojiyle inşa ediyoruz. Bu tür projeler, tarım ve hayvancılığın geleceğini şekillendirmede büyük bir rol oynuyor. Akıllı tarım teknolojileri verimliliği artırırken, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamaları da destekliyor. ARMUT projesi gibi yenilikçi çözümler, sektördeki sorunlara pratik ve etkili çözümler sunarak, tarım ve hayvancılığın geleceğine önemli katkılar sağlıyor. Bu vesileyle, sizlerin coşkusunu paylaşmaktan çok mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Muğla’mızın, bilime, araştırmaya, teknolojiye ve en önemlisi de tarıma meraklı tüm gençlerini sizlerin nezdinde sevgiyle selamlıyorum.” diye konuştu.

Ödül alan öğrencileri ve onlara rehberlik eden öğretmenleri gönülden tebrik ettiğini söyleyen Saylak, gençlerin bu başarısında emeği geçen ailelerine, okul yönetimlerine, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, laboratuvarını gençlerin hizmetine sunan Milas Süt Birliği’ne ve saha çalışmalarında gönüllü olan işletme sahiplerine de ayrıca teşekkür etti.

Akıllı Rahat Mastitis Uyarı Teknolojisi (ARMUT)

İneklerde Çoklu Girdi İşleme İle Akıllı Erken Mastitis Uyarı Sistemi Akıllı Rahat Mastitis Uyarı Teknolojisi (ARMUT) hayvancılık sektöründe ekonomik zarar ve verim düşüşüne yol açan en önemli sebeplerden biri olan ‘Mastitis’in olumsuz etkilerini minimize etmek amacıyla teşhisin erken konarak tedavi başarısını artırmayı hedefliyor.

ARMUT; mastitis belirteçlerini çoklu değişkenlerle gerçek zamanlı ve detaylı olarak tespit edebilmesi, yenilikçi yollar sunması, akıllı telefona anlık veri iletebilmesi ve tüm bunları ekonomik olarak sunması nedeniyle üretici için kolay ve hızlı bir çözüm yolu sunuyor.