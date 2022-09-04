Mersin , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleriyle Samsun'da gerçekleşen dünyanın en büyük teknoloji festivali "TEKNOFEST Ödül Töreni"nden 10 ödülle döndü.

Mersin Yenişehir İlçesi Eyüp Aygar Fen Lisesi , Teknofest İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmaları, Sağlık ve İlk Yardım Kategorisinde 9386 proje arasında ilk 10’a girerek Samsun’da gerçekleşen ödül töreninde kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Eyüp Atgar Fen Lisesi öğrencileri Yusuf Süleyman Bakır , Mina Naz Çelik ve Arda Yiğit Tok'tan oluşan QR Code takımı Türkiye 1.si oldu.

Eyüp Aygar Fen Lisesi Müdürü İmran Bağdemir elde edilen tarihi başarı ile ilgil yaptığı açıklamada , '' Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle ödüllerini aldılar.Danışman biyoloji öğretmenimiz Ülgen Vural ve öğrencilerimiz Arda Yiğit Tok ,Yusuf Süleyman Bakır ve Mina Naz Çelik'i tebrik eder başarılarının devamını dileriz '' dedi.

Mersin Yenişehir İlçesi Toros Koleji , Yenişehir Final Anadolu Lisesi , İz Koleji , Yahya Akel Fen Lisesi ve Korukent Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Oruç Kenan İlhan , Demir Gezicioğlu , Arda Kaplan , Burak Cantürk , Arkad Divan Dinler , Ilgaz Unur ve Damra Kaan Ağlamaz'dan oluşan Hydra takımı da 1.lik ödülü aldı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdüürlüğü Teknofest'te 2 1.lik , 4 2.lik , 2 3.lük , en iyi sunum ve mansiyon olmak üzre toplamda 10 ödülle Mersin'e döndü.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , '' Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST yarışmasından toplam 10 ödüll Proje Şehri Mersin'e dönen Teknofest Kuşağı sevgili öğrencilerimizi ve değerli öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum '' dedi.