SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) TEKNOFEST kapsamında açtığı standı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Konukoğlu’nun ziyareti sırasında GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş tarafından karşılandı.

Ziyareti esnasında Konukoğlu, GAÜN’ün teknoloji alanında gerçekleştirdikleri projeleri yakından inceleyerek, öğrencilerden detaylı bilgi aldı.

Öğrencilere verdiği desteği sürdüreceklerini belirten Konukoğlu, GAÜN öğrencilerinin önemli projeler başardıklarını söyledi. Konukoğlu, “Eğer yaptığınız işi aşkla, şevkle yaparsanız mutlaka başarıya ulaşırsınız. Öğrencilerimizin elde ettikleri başarı gerçekten takdire şayan. Gençlerimize olan güvenimiz sonsuz, daha büyük başarılara imza atacaklarından eminim. TEKNOFEST’te inanılmaz projeler var ve bu projeler arasında Gaziantep Üniversitemizin yer alması büyük bir başarı. Bu işe gönülden bağlı olan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum” İfadelerini kullandı.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise Konukoğlu’nun ziyareti için teşekkürlerini ileterek, “iş insanlarımızın öğrencilerin projelerine sponsor olması, standımızı ziyaret ederek öğrencilerimize destek vermesi ve motive etmesi çok değerli. Çalışan, gayret eden, yenilikçi teknolojilerle proje üreten öğrencilerimize her zaman destek olacağız” diye konuştu.