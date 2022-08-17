Gaziantep (İHA) – Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan 30’un üzerinde takım TEKNOFEST 2022 yarışmalarında finale kaldı.

Gaziantep (İHA) – Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan 30’un üzerinde takım TEKNOFEST 2022 yarışmalarında finale kaldı.

TEKNOFEST 2022 Karadeniz İlleri başta olmak üzere, Elektrikli Araç Yarışmaları Kocaeli’nde, Roket ve Model Uydu Yarışmaları Aksaray’da, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmaları Kütahya ve Afyonkarahisar’da düzenlendi.

Aksaray’da Çağdaş Roket Takımı Yüksek İrtifa Roket Yarışmasında kendi geliştirdiği kart ve yazılımla atışı başarılı bir şekilde gerçekleştirerek roketi tekrar kullanılabilir şekilde yere indirmeyi başardı. Çağdaş Roket Takımı atışını başarılı şekilde yapan tek ekip olarak ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Samsun’da alacak.

Rize’de düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Araçları Yarışmasında ise AGREV takımı aracı özgün, yarışma kriterlerine uygun olarak tasarlayıp hayal ettiği kara aracını üreterek en özgün tasarım ödülüne layık görüldü. Kütahya’da düzenlenen Serbest Görev İHA Yarışmasında VEGADRON ekibi de geliştirdikleri Yerli Motor ile yaptıkları başarılı uçuş neticesinde Teşvik Ödülüne layık görüldü.

Afyonkarahisar’da ise tam anlamıyla GAÜN rüzgarı esti

Uluslararası İHA Yarışmaları Sabit Kanat Kategorisinde AKINCILAR takımı geliştirdikleri yerli motor, kumanda ve oto pilot sayesinde yerlilikte birinci olurken yerli donanımlar ile yaptıkları başarılı uçuşlar neticesinde en yüksek puanı alarak performans sıralamasında Türkiye birincisi olmayı başardı. Ekip ayrıca TUSAŞ Özel Ödülüne de layık görüldü.

Uluslararası İHA Döner Kanat Kategorisinde ise GÜMÜŞ ARGE takımı döner kanat İHA için geliştirdikleri 4 adet yerli motor, kumanda ve oto pilot sayesinde yerlilikte birinci olmayı başardı. Yapılan yarışma sonucunda başarılı şekilde görevleri yerine getiren FilUp takımı performans sıralamasında üçüncü oldu.

“GAÜN başarıya doymuyor”

Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 90’ın üzerinde takımın yarışmaya başvuru yaptığını, farklı kategorilerde 30 civarı finalist çıkarıldığını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise, “Üniversitemizde okuyan gençlerimiz bu tür yarışmalarda yer alarak hem teorik hem de pratik anlamda kendilerini geliştiriyorlar. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

TEKNOFEST 2022 için hazırlıkların bir yıldır devam ettiğini, yarışmalara başvuracak takımlar ve akademik danışmanlık yapacak hocaların gönüllülük esasına tabi olarak belirlendiğini belirten Prof. Dr. Özaydın, yapılan çalışmalarda özellikle özgün yerli ve milli tasarımlar üzerine odaklanıldığını belirterek, “TEKNOFEST 2021’de yerlilik çalışmalarında takımlarımız birinci olurken TEKNOFEST 2022’de de gelenek bozulmadı. Üniversitemiz takımları her iki kategoride de Yerlilikte birinci olmayı başardı. Üniversitemizde bu noktada oluşan birikimi daha da ileriye götürerek yapılacak tasarımlarda ve yazılımlarda mümkün olan en yüksek yerlilik oranları ile çalışmalarını yaptıkları için tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

En önemli kazanımın ödülden ziyade gençlerimizin bir takım içinde yer almaları, kendilerini üstlenilen görev çerçevesinde en iyi şekilde geliştirmeleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özaydın konuşmasında, “Üniversitemizde verilen kaliteli mühendislik eğitimini yapacağı projeler ile taçlandırmak isteyen herkesi takımlarımızda yer almaya, kendi takımlarını kurmaya davet ediyorum. Yapılan tasarım ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürünün girişimciliğe dönüşmesi ve devletimizin desteklerinden faydalanarak ürüne ve istihdama dönmesini istiyoruz” diye konuştu.