TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri çerçevesinde özgün tematik konular içeren, Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezleri, programın ödül komitesi tarafından değerlendirme sonucunda “Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemleri için Yapay Zeka Tabanlı Yeni Bir Güvenlik Modelinin Oluşturulması” adlı tez çalışmasıyla İlhan Fırat Kılınçer üçüncü olarak doktora bilim ödülüne layık görüldü.

Türkiye Bilimler Akademisinden (TÜBA) yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST doktora bilim ödülleri çerçevesinde özgün tematik konular içeren, Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezleri, programın ödül komitesi tarafından değerlendirilerek sonuçlar açıklandı. Programa son 3 yıl içinde, TEKNOFEST’in öncelikli alanları olarak gösterilen Teknoloji ve Tasarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji, Milli Teknoloji Hamlesinin uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları, güvenlik politikaları hakkında tamamlanan ve savunulan doktora tezleriyle bilim insanları başvurdu. Değerlendirme sonucunda, fen ve mühendislik bilimleri alanında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsündeki “Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemleri için Yapay Zeka Tabanlı Yeni Bir Güvenlik Modelinin Oluşturulması” adlı tez çalışmasıyla İlhan Fırat Kılınçer üçüncü olarak TÜBA TEKNOFEST doktora bilim ödülüne layık görüldü. Ödüller sahiplerine 27 Nisan-1 Mayıs döneminde düzenlenecek TEKNOFEST’te tevdi edileceği bildirildi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş üniversitede bilimsel çalışmalara çok önem verdiklerini belirterek, yaptığı tez çalışmasıyla TÜBA TEKNOFEST doktora bilim ödülüne layık görülen İlhan Fırat Kılınçer’i ve akademik danışmanları Prof. Dr. Abdulkadir Şengür ile Doç. Dr. Fatih Ertam’ı kutladığını kaydetti.