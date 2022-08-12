İHA yarışmalarında Emet Belediyesi’nce yaptırılan Emet tayyaresi maketi de yer alırken, Türkiye’nin havacılığını geliştirmek amacıyla devlet, millet işbirliği ile açtığı kampanyaya bir tayyare alarak bağışta bulunulan Emetlilerin tayyaresi de tanıtıldı.

Emet Belediyesi standını ziyaret eden ziyaretçiler ve katılımcılara, coğrafi işaret tescilli Emet pidesi, Yağcık köyü kavunu, Eğrigöz köyü domatesi, sarı ot, ekşi mayalı Emet Ekmeği ikram edilerek tanıtım yapılıyor.

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