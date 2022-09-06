Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Teknofest’te 37 bin 252 takım arasında üniversiteyi temsil ederek birincilik ve üçüncülük elde eden takım koordinatörlerini ve üyelerini ödüllendirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Teknofest’te 37 bin 252 takım arasında üniversiteyi temsil ederek birincilik ve üçüncülük elde eden takım koordinatörlerini ve üyelerini ödüllendirdi.

Samsun’da düzenlenen Teknofest’te, SCÜ Eğitim Fakültesi Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Hacı İsmail Çıngı’nın kaptanlığını yaptığı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi İsmail Furkan Gürün’ün yazılım geliştirme işlerini yürüttüğü, danışmanlığını İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir’in yaptığı PAPBİL projesi, “Eğitim Teknolojileri” kategorisinde üçüncü olmuştu.

Yiğido birincilik getirdi

Öte yandan Teknofest’te SCÜ’yü temsil eden ikinci takım da birincilik elde etti. SCÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek’in danışmanlığında yürütülen Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan üniversite takımı Yiğido, Teknofest 2022 çerçevesinde düzenlenen “Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması-İleri Kategori” aşamasında geliştirdikleri ’otonom yük taşıma robotu’ ile ileri kategori birinciliği elde etti.

Rektör Yıldız ödüllendirdi

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız, üniversiteyi temsilen yarışmaya giren ve derece alan her iki takımı da ödülsüz bırakmadı. Üniversite Senato Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Yıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse ve takım koordinatörleri ile üyeleri katıldı. Rektör Yıldız, burada yaptığı konuşmada, “Yiğido isimli takımımız Türkiye’de birinci oldu. Bu bizi çok sevindirdi. Cumhurbaşkanı’mızın elinden ödüllerini aldılar. Yarışmaya katılan ikinci takımımız da Türkiye’de üçüncü oldu. 37 bin 252 takımın yarıştığı yarışmada üçüncü olmak da elbette bizi sevindirdi. Tabii iki takımın katılıp iki takımın da ödül alması çok da güzel bir şey. Yüzde yüz başarı elde ettik, hayırlı olsun. Üniversitemiz ve şehrimiz açısından da bu büyük bir başarı” dedi.

Rektör Yıldız, derece elde eden takımların üyelerini çeyrek altın ve takdir belgesi ile ödüllendirdi. Ekiple hatıra fotoğrafı çektiren Yıldız, birincilik alan Yiğido isimli cihazı kumanda etti.