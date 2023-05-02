TEKNOFEST İstanbul etabına 24 ekiple katılan DEÜ, alanda kurulan dev standında havacılık, bilim ve teknoloji meraklılarını ağırladı. TEKNOFEST bünyesindeki ISIF-2023 Buluş Yarışması’na 10 patent ile katılan DEÜ girişimcilerinin altı buluşu ödüle layık görüldü.

Türkiye’de milli ve yerli teknolojinin geliştirilmesi çerçevesinde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’in İstanbul etabı tamamlandı. 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen TEKNOFEST 2023’te, festivalin kurumsal paydaşlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) rüzgarı esti. Ulusal kalkınmanın geleceğini şekillendiren önemli kurum ve kuruluşların ortaklığında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul etabına 24 ekiple katılan DEÜ, alanda kurulan dev standında havacılık, bilim ve teknoloji meraklılarını ağırladı. TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen 8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı - ISIF23’e ise Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark (DEPARK) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ile katılan DEÜ, aldığı ödüllerle dikkat çekti. ISIF-2023 Buluş Yarışması’na DEÜ ekosistemi bünyesindeki 10 patent ile katılan DEÜ girişimcilerinin altı buluşu ödüle layık görüldü.

Devletin zirvesi bir araya geldi

Beş gün süren TEKNOFEST İstanbul etabı, devletin zirvesini de bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Bakanlar, kuvvet komutanları ve yerli-yabancı misafirlerin katıldığı festival; Türkiye’nin en büyük kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin ve küresel ölçekte faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. Yerli ve inovatif teknolojilerin tanıtıldığı TEKNOFEST, iki milyonu aşkın ziyaretçi ile rekor kırdı. Festivalde Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı’nın sergilediği kol uçuşu yoğun ilgi görürken; Hürkuş, Atak Helikopter, Solo Türk, Türk Yıldızları, GYROCOPTER, Aksungur, Gökbey, AB412 ve S70 Çelik Kanatlar özel uçuş gösterileriyle heyecanı göklere taşıdı. Solo Türk’ün de gösteri yaptığı festivalde kurulan tematik stantlarda ise havacılık ve uzay sanayine ilişkin en son bilgiler paylaşıldı.

ISIF23’TE, 6 DEÜ projesine ödül

TEKNOFEST çerçevesinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde, Türk Patent ve Marka Kurumunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı - ISIF23’e ekosistemi bünyesindeki 10 farklı buluş ile katılan Dokuz Eylül Üniversitesi, bir altın, iki gümüş ve üç bronz madalya olmak üzere altı buluşu ile ödüle layık görüldü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gözde Türkoz Bakırcı’nın “Yenilebilir Özellik Kazandırılmış Gıda Atıklarından Glütensiz Ekmek Üretim Yöntemi” buluşu altın madalya ile ödüllendirilirken; DEÜ’nün “Antiviral Özellikli Bir Tekstil Ürünü” ve “UV Işığı Kırmızı Işığa Dönüştüren Fosfor Bazlı Güneş Koruyucu” buluşları gümüş; “Yeni Bir Surfaktan Çeşidi Olan N-Açil Aminoasit BSF Surfaktanlarının Sentez Yöntemi”, “ Bir Aspirasyon Cihazının Sürücü Kuvvetini Oluşturan Sentrifugal Kan Pompası Başlığı” ve “Akustik Modül İçeren Bir Dijital Hologram Görüntüleme Cizahı” projeleri bronz madalyanın sahibi oldu.

DEÜ ayrıca TEKNOFEST Yarışmaları çerçevesinde, Akıllı Ulaşım Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi - BIO GUIDE ile üçüncülük elde etti.

“Hedeflerimize bir adım daha yaklaştık”

TEKNOFEST’i değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün festivalin kurumsal akademik paydaşlarından birisi olduğunu vurguladı ve festivalde gösterilen performans ile küresel hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti. Rektör Hotar, “Araştırma Üniversitemizin teknolojik zenginlerini sergileme ve vizyoner projelerini anlatma imkânı yakaladığı TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen ISIF23 Buluş Fuarı’nda elde ettiğimiz başarı ile gurur duyuyoruz. Burada bizim için esas mesele dereceden çok öğrencilerimizin ve girişimcilerimizin çalışmalarının görünür olması ve teşvik edilmesiydi. Üniversitemizi farklı kılan da zaten bu. Küresel hedeflerimiz çerçevesinde bizleri dünyada ilk 500 hedefimize bir adım daha yaklaştıran, buluşlarıyla DEÜ markasını daha da değerli kılan bilim insanlarımıza, teknoloji üssümüz DEPARK ve DETTO bünyesindeki hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

DEÜ standına yoğun ilgi

Festival alanındaki 100 metrekarelik dev standı ve farklı alanlardaki proje çalışmalarıyla TEKNOFEST ziyaretçilerinin ilgi odağı haline gelen Dokuz Eylül Üniversitesi, temsilcileri aracılığıyla teknoloji meraklılarına Üniversite çalışmaları hakkında bilgi verdi. DEÜ’nün standını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da ziyaret ederek, DEÜ’lü bilim insanları ve öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler aldı. Festival süresince stantlarına ve projelerine duyulan ilgiden oldukça memnun olduklarını kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Milli hedeflerimize ulaşmanın TEKNOFEST gibi organizasyonlar ve burada kurulacak iş birlikleri ile mümkün olduğunun farkındayız. Festival boyunca ziyaretçilerimize araştırma üniversitemiz tanıtıldı; havacılık ve teknoloji ile ilgili çalışmalarımız paylaşılarak bilgi broşürleri dağıtıldı. DEÜ Formula Racing Takımımızın geri dönüştürülebilir; Solar Team Solaris ekibimizin ise temiz bir gelecek için araç tasarımları, çevre dostu bir enerji modeli arayışı olarak hidrojen gazı üretimine yönelik çalışmalarımız, yapay zeka geliştirmelerimiz, DEU ROV takımımız öncülüğündeki insansız su altı sistemlerimiz, kompleks geometriye sahip objelerin 3D yazıcıyla basılması ve yarının güvenli yapılarını oluşturmak için tasarlanan deprem simülatörümüz yoğun ilgi gördü. İlgi ve alakalarından dolayı teknoloji meraklılarına ve vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

“Katkımız sürecek”

Festivalin sadece sergi ve yarışmalardan ibaret olmadığını, ana fikrin havacılık ve uzay sanayini milli kaynaklar istikametinde geliştirmek olduğunun altını çizen Rektör Hotar, “Uzay teknolojileri, yapay zeka, biyoteknoloji, inovasyon, çevre ve enerji gibi birçok yarışmanın düzenleneceği TEKNOFEST’ten ülkemizin teknoloji kabiliyetini geliştirecek ve dünyanın geleceğini şekillendirecek sonuçlar ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu çerçevede DEÜ olarak biz de, sorumluluklarımızı yerine getirmek için son olarak TEKNOFEST’in İstanbul etabında yerimizi aldık. Önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarındaki politikalarına güç verecek akademik çalışmalara katkımızı sürdüreceğiz. Bunu gerçekleştirirken elbette bir yandan da Üniversitemizin alan odaklı sorumluluklarını eksiksiz bir biçimde yerine getireceğiz” diye konuştu.