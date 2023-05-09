Çiğli Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri TEKNOFEST 2023 Akıllı Ulaşım Kategorisi’nde En İyi Sunum Ödülü aldı.

Öğrencilerden Çınar Dalkılıç, Ahmet Efe Akyazı ve Emre Bilal, koordinatör öğretmenleri Gülden Bozok ile birlikte kurdukları Delorian Takımıyla Smart Road Assistant (S-Road) adını verdikleri bir proje ürettiler. Trafikte geçirilen uzun süreyi hem kısaltmak hem de daha güvenli hale getirmektir amacıyla yola çıktıkları proje ile “Bu süre nasıl kısaltılabilir?” sorusuna cevap arayan katılımcılar proje çerçevesinde, trafik kazalarının ve yol çalışmalarının, görevliler veya o bölgede bulunan kullanıcılar tarafından işaretlenebildiği bir uygulama geliştirdiler ve rota planlanmasında kullanılmak üzere tüm açıklamaların haritada görüntülenebildiği bir mobil uygulama ve devresi hazırladılar. Mobil uygulama ara yüz olarak ana ekran, rotalar, çalışmalar, bildirimler ve ayarlar olmak üzere 5 temel ekrandan oluştu. Ana ekran; konum bilgisi, kullanılan rotalar, yakındaki trafik kazalarını içerirken rota ekranında kullanılmış ve kullanılacak rotalar kaydedilecek yeni rota girişi de bu ekrandan yapılıyor. Çalışmalar ekranında yol yapım çalışmaları detaylı bir şekilde incelenebilecek, bölgelerine ve tarihlerine göre filtrelenebiliyor ve harita üzerindeki konumlarına bakılabiliyor. Bunun yanı sıra yol yapım çalışmasıyla ilgili fotoğraflar da bu ekrandan eklenebiliyor. Bildirimler ekranında ise kullanıcıların rotaları üzerinde veya yakındaki trafik kazaları ve yol yapım çalışmalarının son durumları (başlanmış, tamamlanmış) hakkında bilgiler bulunuyor. Ayarlar ekranında kullanıcı tercihleri, hesap bilgileri, hesap ayarları, bildirim ayarları, konum ayarları, uygulamayla ilgili bilgiler ve iletişim bilgileri bulunuyor.