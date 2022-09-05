Geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen Teknofest’te 1’inci olan İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımlarının geliştirdiği ’Baykoca Çınar’ projesi, Samsun’da gerçekleştirilen Teknofest’te de Turizm Teknolojileri Lise Kategorisinde 1’inci oldu.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen Teknofest’te 1’inci olan İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımlarının geliştirdiği ’Baykoca Çınar’ projesi, Samsun’da gerçekleştirilen Teknofest’te de Turizm Teknolojileri Lise Kategorisinde 1’inci oldu.

Ön ve kritik değerlendirme aşamalarından sonra Rize’de “Baykoca Rehber” ve “Baykoca Çınar” projeleri Turizm Teknolojileri alanında finale kalmayı başardı. Turizm Teknolojileri alanında başvuru yapan 2 bin 334 takım arasından finale kalan 80 takımın içerisinde, Rize’de kıyasıya bir final mücadelesi veren Baykoca Çınar, lise kategorisinde ilk 10’a kalarak Samsun’a davet edildi. 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen Teknofest’te, İnegöl Belediyesi Baykoca Çınar ekibi gerçekleştirdiği sunumlar ile dikkatleri üzerine çekti. Bu yorucu sunum performansı, Baykoca Çınar ekibine Karadeniz Sunumları 1’inciliğini getirdi. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen Teknofest’te “Drone İle Otonom Kaçak Yapı Tespiti Projesi” ile İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde 1’inci olmuştu. İnegöl Belediyesi proje ekipleri, bu yıl alınan derece ile ikinci yılında da 1’inci olmayı başardı.