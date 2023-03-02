Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Bilim Samsun’u ziyaret ederek eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerle biraya geldi. TEKNOFEST Karadeniz’e ev sahipliği yapan Samsun’da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını belirten Başkan Demir, “Bu merkezlerle eğitime başlayan çocuklarımız ve gençlerimiz bambaşka ufuklara sahip olacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Bilim Samsun’u ziyaret ederek eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerle biraya geldi. TEKNOFEST Karadeniz’e ev sahipliği yapan Samsun’da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını belirten Başkan Demir, “Bu merkezlerle eğitime başlayan çocuklarımız ve gençlerimiz bambaşka ufuklara sahip olacak" dedi.

Bilim ve teknolojide modern çağa ayak uyduracak çocuk ve gençlerin yetiştirilmesini hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, eğitim yatırımlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin, SASKİ Genel Müdürlüğü’nün yanında yer alan, yürüyüş parkurları, oyun alanları, 2 adet kafeterya ve aktivite mekanlarının bulunduğu yaklaşık 24 bin metrekare alan üzerinde oluşturduğu Kent Park, içinde yaptığı ‘Bilim Samsun’ kapılarını 28 Şubat itibariyle öğrencilere açtı. Bilim Samsun’da, 6-14 yaş grubundaki 280 öğrenci, oluşturulan Dene-Yap, Tasarım, Girişimcilik, Astronomi Havacılık ve Uzay Bilimleri, Matematik, Doğa Bilimleri, Akıllı Tarım ve Teknoloji atölyelerinde eğitim görüyor. Öğrenciler burada tüm atölyelerde branşında uzman öğretmenlerden uygulamalı eğitim alıyor.

Öğrencilerin çalışmalarının sergileneceği merkez, pazartesi günleri hariç her gün eğitim verecek. Haftada bin 700, ayda ise 7 bin öğrencinin misafir edileceği Bilim Samsun, haziran ayı sonuna kadar 30 bin öğrenciyle buluşacak. Merkeze katılmak isteyenler ise hem bireysel hem de okullarıyla birlikte başvuru yapabilecek.

"TEKNOFEST’le birlikte yeni bir dönem başladı"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Bilim Samsun’u ziyaret ederek eğitim gören öğrencilerle ve görevli öğretmenlerle biraya geldi. TEKNOFEST KARADENİZ’e ev sahipliği yapan Samsun’da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını belirten Başkan Demir, “TEKNOFEST’in kalıcı izlerinden en önemlilerinden bir tanesindeyiz. Bu eğitim alanını hizmete açmanın heyecanını yaşıyoruz. Müfredatı T3 Vakfı belirliyor biz belediye olarak burayı işletiyoruz. Buraya gelen tüm öğrencilerimizin ulaşımını da temin ediyoruz. Son derece müthiş bir duygu, müthiş bir etki. Çocuklar buraya geliyor buradan çıkarken bambaşka oluyorlar. TEKNOFEST sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Artık eskisi gibi değil. TEKNOFEST’le birlikte yeni bir dönem başladı. Çocuklarımızın ufku bambaşka ailelerimizin ufku bambaşka hale geldi. Yıl boyunca çalışmalarımız devam edecek. Samsun’da 6-14 yaş arası buraya uğramayan çocuğumuz kalmayacak. Yeni ufuklar açacak. Bizi bambaşka yerlere taşıyacak. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya ‘Z kuşağı değil TEKNOFEST kuşağı’ biz de buna mütevazi bir katkı sunduysak ne mutlu bize” dedi.