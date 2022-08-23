Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e sayılı günler kaldı.

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e sayılı günler kaldı.

Karadeniz’in incisi Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleşecek TEKNOFEST KARADENİZ, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda yüzbinlerce ziyaretçi ve yarışmacıyı konuk edecek. TEKNOFEST KARADENİZ’in Samsun için bir kazanç olduğunu belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “İki yıllık pandeminin ardından daha rahat koşullarda gerçekleştirilecek TEKNOFEST için şehrimizde heyecanlı bir hareketlilik yaşanıyor. Türkiye’nin her bölgesinden hatta yurt dışından hem TEKNOFEST KARADENİZ festivalini yerinde yaşamak hem de farklı alternatif sunan Samsun gibi dünya şehrini keşfetmeye gelecek olanları biliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST, yediden yetmişe tüm kitlelere hitap ediyor” dedi.

“Misafirlerimize unutamayacağı bir festival yaşatmak istiyoruz”

Misafirlerin, yarışmacıların ve Samsun halkının unutamayacağı bir festival yaşayacağını ifade eden Vali Zülkif Dağlı, “Vatandaşlarımızdan beklentim, bu fırsatı kaçırmasınlar. Altı gün boyunca hem çocuklarına hem arkadaşlarına hatta her yaş grubuna hitap eden festivale katılsınlar ve teknolojiyi sevdikleriyle buluştursunlar. Gençlik şehri Samsun’un özel enerjisi ve olağan güzelliğiyle bilim ve teknolojiyle bütünleşmesini istiyoruz. Hayatımızın her alanında teknolojinin avantajlarından yararlanıyoruz ve teknolojinin gelişimiyle yaşam standartlarımızın ne denli değiştiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Hal böyleyken vatandaşlarımızın adı ile özdeşlesen kendi alanında dünyanın en büyük ve kapsayıcı festivalinin coşkusunu yaşamalarını diliyoruz. Bizler de bilime ve eğlenceye uzak kalmamaları için vatandaşlarımızın en konforlu ve keyifli şekilde festival coşkusunu yaşaması adına tüm birimlerimizle süreci yönetiyoruz. Vatandaşlarımızın böylesine bir fırsatı kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu vesileyle tüm halkımızı ve Samsunlu hemşehrilerimi TEKNOFEST KARADENİZ’e davet ediyorum” diye konuştu.