Samsun Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST hazırlıkları kapsamında il dışından gelecek ziyaretçiler için 300 çadırlık kamp alanı oluşturdu. Belediye, Doğupark Amfi Tiyatro alanını tahsis ederek gerekli tedbirleri aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST hazırlıkları kapsamında il dışından gelecek ziyaretçiler için 300 çadırlık kamp alanı oluşturdu. Belediye, Doğupark Amfi Tiyatro alanını tahsis ederek gerekli tedbirleri aldı.

Havacılık, uzay ve teknolojide Türkiye’nin ilk yerli ve milli festivali TEKNOFEST’e ev sahipliği yapacak Samsun’da, Büyükşehir Belediyesinin hazırlıkları gece gündüz sürüyor. 30 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında festivalin düzenleneceği Çarşamba Havalimanı’ndaki altyapı yatırımlarını tamamlayan belediye, konaklamaya ilişkin çalışmalarını da sürdürüyor. 5 gün sürecek festivale, şehir ve ülke dışından yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Çadır kamp alanı oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi ayrıca çadırda kalmak isteyen ziyaretçiler için ücretsiz kamp alanı oluşturdu. Belediye, raylı sistem Belediye Evleri İstasyonu ile konser alanına yakın olması için Doğu Park Amfi Tiyatro alanını seçen belediye, buradaki hazırlıklarında sona yaklaştı.

Her türlü konfor düşünüldü

Misafirlerin konforu için her türlü ayrıntıyı düşünen Büyükşehir Belediyesi, tiyatro alanında bay- bayan duş, tuvalet ve temel gıda ihtiyacı için kantin oluşturuyor. Elektrik tesisatlarını bakımdan geçiren belediye, kamp süresince güvenliği zabıta ekipleriyle sağlayacak. Ayrıca, Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile ambulans da bekletecek.

Başvurular internetten yapılacak

Çadır kampta ihtiyaç duyulacak tüm donanımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, başvuruları almaya başladı. Başvurular, internet üzerinden Samsun Mobil Uygulaması’ndaki Çözüm Merkezi Formu doldurularak yapılacak.