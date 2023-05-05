Erzurum Yakutiye Sabancı ilkokulu Teknofest yarışmalarında insanlık yararına sağlık ve ilkyardım ilkokul ortaokul kategorisinde “Parkinson Son Değil” adlı proje ile 16 bin 408 takım içinden ilk 100 arasına girerek finale kaldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Gürkan Kalınay ve ekibi tarafından bir yıl boyunca eğitim aldıkları Sabancı İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri İstanbul’da düzenlenen Teknofest yarışmalarında finalist olarak yerlerini aldılar.

Proje Danışmanı Hülya Mete Atik ve ekibi yarışmalarda çok faydalı ve eğlenceli süreç yaşadıklarını bu tarz projelerde daima yer alacaklarını dile getirdi.