TEKNOFEST Karadeniz İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlkyardım Kategorisi Türkiye birincisi olan Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri Arda Yiğit TOK, Mina Naz ÇELİK, Yusuf Süleyman BAKIR, Danışman Öğretmenimiz Sayın Ülgen VURAL ve Okul Müdürü Sayın İmran BAĞDEMİR; İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA'yı makamında ziyaret ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Mersin'in proje şehri olduğunu her fırsatta ifade ediyor, öğrencilerimiz ve meslektaşlarımızın elde ettikleri başarılarla da proje çalışmalarımızı her yıl artırarak sürdürüyoruz. Proje çalışmaları, hem öğrencilerimizin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine ve ifade etmelerine olanak sağlamakta hem de ülkemizin bilimsel ve teknolojik alandaki gelişimine büyük katkı sunmaktadır. Bu anlamda öğrencilerimizi yürüttükleri çalışmalar ve birincilikle taçlandırdıkları başarıları için yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm meslektaşlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun." dedi.

Eyüp Aygar Fen Lisesi Okul Müdürü Sayın İmran BAĞDEMİR, destekleri için Sayın Adem KOCA'ya şükranlarını sunarak, fen lisesi olarak proje çalışmalarını titizlikle sürdüreceklerini ifade etti.