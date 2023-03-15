Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TEKNOFEST Yarışları’nda mücadele edecek öğrencilere maddi katkının yanı sıra mentörlük desteği sağlanması için de girişimlerini sürdürüyor.

Son 2 yıldır öğrenci takımlarına sponsor bulmaya başlayan Üniversite Yönetimi, önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan öğrencilere destek sağlamaya devam ediyor. Üniversite bünyesinde oluşturulan takımların genel giderleri ve mentörlüklerinin yürütülmesi için sektördeki tecrübeli firmalardan yardım gelmeye devam ediyor. Yazılım, tasarım ve pazarlama konusunda Bursa’nın deneyimli firmalarından Ron Digital, Yapay Zeka Topluluğu’na mentörlük desteği verecek. Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Genel Müdürü Eşref Faruk Yel imza attı.

Gençlere tam destek

Firmaya teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni dönemde yapılacak yarışlarda çok daha fazla takım ile mücadele etmeye hazırlandıklarını açıkladı. Düşünen, araştıran ve üreten gençlerin her türlü desteği hak ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Ülkemiz ve geleceğimiz açısından son derece önemli fikirlere sahipler. Yarışlarda yer alan tüm projelerin önemsenmesi ve bunların geliştirilmesine dair desteklerin verilmesi gerekiyor. Ülkemizin teknolojik ve bilimsel kalkınma hamlesinde böylesi organizasyonların çok kıymetli bir yer tuttuğuna inanıyoruz. Üniversitemiz öğrencileri de bu çalışmalara değerli katkılar sunuyor. Her biri ile gurur duyuyoruz. Destek veren tüm firmalarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Benzer yollardan geçildi

Ron Digital Genel Müdürü Eşref Faruk Yel ise genç bir girişimci olarak ilk kez 23 yaşında firmasını kurduğunu vurguladı. Geride kalan yaklaşık 10 yıllık süreç içerisinde yurt dışında çok sayıda proje yaptıklarını ve bu alanda ciddi mesafe kat ettiklerini söyleyen Eşref Faruk Yel; “Firma bünyemizde 30 kalifiye personelimiz çalışıyor. Her biri bilgisayar mühendisi ve sıfırdan başladılar. Şirketimizin temel amaçlarından birisi de öğrenci topluluklarımız veya startup projeleri olan girişimcilerimize destek vermek. Kendi içimizde de bu arkadaşlarımızı girişim stüdyosu olarak konumlandırıyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz de bizim geçtiğimiz yollardan geçiyorlar. Onlara destek olmak ve katkı sağlamak istedik. Birlikte çok kıymetli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Protokol imza töreninde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Aydemir, BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ve idari personel, Basın-Halkla İlişkiler Sorumlusu Aliye Şenel ile Yapay Zeka Topluluğu öğrencileri de hazır bulundu.