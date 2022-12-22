Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) 2023 TEKNOFEST Yarışları’nda mücadele edecek takımlarına iş dünyası temsilcilerinden destek gelmeye devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) 2023 TEKNOFEST Yarışları’nda mücadele edecek takımlarına iş dünyası temsilcilerinden destek gelmeye devam ediyor.

İlk kez 2022 yılında TEKNOFEST Yarışları’nda yer alan öğrenci takımlarına sponsor bulmaya başlayan BUÜ Yönetimi, 2023 yılında farklı şehirlerde düzenlenecek yarışmalar için yeni destekler almaya başladı. Üniversite bünyesinde oluşturulan takımların genel giderleri ve mentörlüklerinin yürütülmesi için sektördeki tecrübeli firmalardan yardım gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl öğrencilere katkı sağlayan Mert Yazılım, bu yıl da Elektromobil ve Robot Topluluğu’na aynı desteği vereceğini taahhüt etti. Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Mert Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir imza attı.

Rektör Kılavuz: Düşünen, Araştıran Ve Üreten Gençlerin Yanındayız

Firmaya teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni dönemde yapılacak yarışlarda çok daha fazla takım ile mücadele etmeye hazırlandıklarını açıkladı. Düşünen, araştıran ve üreten gençlerin her türlü desteği hak ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Ülkemiz ve geleceğimiz açısından son derece önemli fikirlere sahipler. Üstelik bu gençlerin eğitim hayatlarının 1,5-2 senesi pandemiye denk geldi. Bu arada okuldan uzak kaldılar. Fakat buna rağmen proje yapmaya devam ettiler. Her biri ile gurur duyuyoruz. Destek veren tüm firmalarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Destek devam edecek

Mert Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir ise firma olarak her yıl güncelledikleri bir bütçeyi başarılı gençlerin desteklenmesi için ayırdıklarının altını çizdi. Proje üreten ve bu konuda girişimlerde bulunan tüm gençlere ellerinden gelen desteği vermeye gayret ettiklerini söyleyen İlhan Özdemir; “Sadece maddi anlamda değil, mentörlük konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Danışmanlık ve staj konusunda da bize gelen talepleri değerlendiriyoruz. Desteklerin genişletilmesi anlamında da Bursa kamuoyunda bir duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Bunun için şehrimizin önde gelen kuruluşlarıyla görüşmeler yapıyoruz. Yetkililerin sesimizi duyacaklarına ve sizlere destek anlamında daha büyük bir girişimin yapılacağına inanıyoruz. Öğrencilere TEKNOFEST’te üstün başarılar diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Protokol imza töreninde BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat, BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam, BUÜ Spor, Kültür ve Sağlık Daire Başkanı Mehmet Aydemir, Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Aliye Şenel ile Elektromobil ve Robot Topluluğu öğrencileri de hazır bulundu.