Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi'nde okuyan ve "Dijital Oyun Yarışması"nda birinci olan öğrencilerimiz ile TEKNOFEST'de "İklim Değişikliği Araştırma Proje Yarışmaları"nda Türkiye ikincisi olan öğrencimiz, Okul Müdürü Sayın Ahmet OMAÇ eşliğinde İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA'yı makamında ziyaret ettiler.

Sayın Adem KOCA, "Öğrencilerimizin her alanda ortaya koydukları başarılarla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin başarılarında emeği geçen tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. Sayın Ahmet OMAÇ, proje çalışmalarında kendilerine her daim destek olan İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Adem KOCA'ya şükranlarını ifade ederek okul olarak her zaman öğretmen ve öğrencileirmizle el ele çalışmaya devam edeceklerini belirtti.