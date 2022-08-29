Samsun’da 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ programı belli oldu.

Samsun’da 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ programı belli oldu.

Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST’in resmi açılışı yarın saat 14.00’te gerçekleşecek. Dolu dolu geçecek ilk günde birçok yarışma ve etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

30 Eylül Salı günü ziyaretçilerine kapılarını açacak TEKNOFEST’te ilk gün envanter geçişi, teknoloji yarışmaları, müzikaller, konserler vatandaşlarla buluşacak. Roket, elektrikli araba, İHA, tasarım yarışmaları yapılırken bir yandan da eğitici bilim atölyeleri, sergiler, bilgilendirici tırlar ziyaretçilere açık olacak. TEKONOFEST’in ilk gün programı şu şekilde:

14.30-15.00 saatleri arasında açılış gösterileri ve envanter geçişi,

15.00-16.00 arasında Karadeniz’in Renkleri gösterileri,

16.00-17.00 arası Rafadan Tayfa gösteri,

17.30-18.00 arası Tusaş, Hürküş ve Gökbey Müzikali,

18.00-19.00 arası Sahne Senin konseri, 19.00 - 20.00 arası Resul Dindar konseri gerçekleşecek. TEKNOFET heyecanı diğer günlerde devam edecek. 31 Ağustos, 1 ve 2 Eylül tarihlerinde yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileri ziyaretlerle buluşmaya devam edecek.

3 Eylül tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST’e katılım sağlayacak. TEKNOFEST’in son gününde ödül takdimi ve konserlerle kapanış töreni gerçekleşecek.