TÜBİTAK tarafından Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda finalist 65 takım arasında ilk 10’a giren ESOGÜ Mavera Teknoloji Takımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’a nezaket ziyaretinde bulundu.

TÜBİTAK tarafından Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda finalist 65 takım arasında ilk 10’a giren ESOGÜ Mavera Teknoloji Takımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kampüste gerçekleştirilen görüşme sırasında takım yönetimi, ESOGÜ yönetimine “Orion” adını verdikleri elektrikli aracı tanıtarak aracın teknik özelliklerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Aracı inceleyen Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, Mavera Teknoloji Takımı’nı kutlayarak emeği geçenlere teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulunurken, takıma ellerinden gelen desteği vereceklerini söyleyerek başarılarının devamını diledi. Tanıtımın ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ile Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman’ın da katılımlarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi. Takım kaptanı ESOGÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Arıcı kısıtlı sponsor olanaklarıyla 1 sene içerisinde yarış şartlarını sağlayacak yeni bir araç tasarlayabildiklerini, beklediklerinden daha iyi bir derece elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda Tanıtım ve Yaygınlaştırma ödülü kazanan mühendislik öğrencilerinden oluşan Mavera Teknoloji Takımı, motor ve batarya yönetim sistemi gibi yüzde 70’i yerli parçalardan oluşan elektrikli aracı geliştirerek 2023 yarışlarına yüzde 100 yerli üretimle katılmayı hedefliyor.