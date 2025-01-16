TEKNOFEST KKTC 2025 Teknoloji Yarışmaları için başvurular sürüyor. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2025.ANKARA (İGFA) - 1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek TEKNOFEST 2025 KKTC Teknoloji Yarışmalarına başvurular 30 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda düzenlenecek birbirinden prestijli ve büyük ödüllerin verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofest.org internet adresi üzerinden yapılabiliyor.

1-4 Mayıs tarihlerinde kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek TEKNOFEST, ilk kez gerçekleştirilecek yeni yarışmalarıyla da teknoloji dünyasına yenilikler kazandıracak. İlk kez 2025 yılında gerçekleştirilecek, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması, HackMasters Mavi Vatan Yarışması ve Sosyal İnovasyon Yarışması ile teknoloji ve inovasyon dünyasında büyük bir heyecan katacak.

Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmalarında katılımcılar, projelerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulacak.

Takımlara toplamda 2,5 milyon TL ödül verilecek ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak.

Geleceğin teknolojileri KKTC’de buluşuyor: Teknoloji Yarışmalarına son başvuru 30 Ocak’ta!