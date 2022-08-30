TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen görkemli törenle açıldı.

TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen görkemli törenle açıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, yoğun bir katılımla kapılarını ziyaretçilerine açtı. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival için açılış töreni düzenlendi. Festivalin ilk günü yoğun ilgi gördü, 10 binlerce kişi meydanı doldurdu.

Bakan Varank: “TEKNOFEST yüzbinlerce kahraman tarafından yazılan başarı hikayesidir”

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Tam bir asır önce milletimizi bu topraklardan söküp atmaya çalışanlara karşı verdiğimiz milli mücadelenin meşalesinin yakıldığı Samsun’dayız. 30 Ağustos’taki zaferi de burada kazanmıştık. Şimdi de Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığını inşa etme yolunda bir dönüm noktası olan TEKNOFEST’te beraberiz. TEKNOFEST geçmişten günümüze uzanan yüzbinlerce kahraman tarafından yazılan bir başarı hikayesidir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ağır sanayi hamleleri yaptık ancak bunları sonraki gelen iktidarlar devam ettiremedi. Şu anda ise Türkiye, yaptığı savunma hamleleri ile dünyaya yön veriyor” dedi.

İsmail Demir: “Biz, ambargo koyan ülkelere gülüyor geçiyoruz”

Ambargo uygulayan ülkelere cevap veren Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Gençler; bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız. İspatı Selçuk Bayraktar’a bakın. Hayallerimiz büyük olacak ama hayalperest olmayacağız. Kızılelma diyeceğiz. Milli Muharip Uçağı diyeceğiz ama bunları yapmak için çok çalışacağız. Araştırma yapacağız, bilgiyi, teknolojiyi kullanacağız ve geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Bir de ambargo meselesi var. Biz, ambargo koyan ülkelere gülüyor geçiyoruz. Çünkü bu gençliği görüyoruz. Gün geldiğinde sizlerle beraber ambargo koyan ülkeleri bir kenara not edeceğiz ama hafızamız güçlü olacak, onların önüne koyacağız. Savunma Sanayi Başkanlığımızda geçmişten geleceğe tüm savunma sanayi zaman tüneli var. Bu da bize bir hafıza oluşturuyor. Nereden gelip, nereye gittiğimizi gösteriyor. Asla yılmadan, önümüze gelen hiçbir engele aldırmadan, vazgeçmeden devam edeceğiz. Asla vazgeçmemenin sembol ismi Özdemir Bayraktar’ı da rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Bayraktar: “Hedef, istikamet ve umut ‘Kızılelma’”

TEKNOFEST’in önemine değinen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “600 binleri geçen yarışmacı sayımız milyonları geçmeli, bu yarışmalarda yeşeren fidanlar büyümeli kök salıp meyve vermeli. Ambargo sopası sallayarak bizleri korkutmaya çalışanlar, milli teknolojileri engellemek için darağacı kurmaya çalışanlar biz yolumuzda dosdoğru mücadele ettikçe asla kazanamayacaklar. Mazlumların yaşadığı tüm coğrafyalara güneş, en sıcak ve aydınlık haliyle doğacak. Asla yese kapılmayın. Bu kutlu hedefe giden yolda kaybetmek yok. Güneş yüzlü çocukların aydınlığı balçıkla sıvanamaz. İşte hedef, işte istikamet, işte umut; tüm insanlığın onur, huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir Kızılelma” şeklinde konuştu.

Vali Dağlı: “Samsun’dan rekor katılım”

Festivale rekor bir katılım olduğunun altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Gerek TEKNOFEST coşkusunu yaşamak gerekse de tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle Samsun’u keşfetmek isteyen misafirlerimizin ilgisinden oldukça memnunuz. Öğrencilerimiz, aileleri ve dışarıdan gelen tüm misafirlerimiz festival coşkusunu en konforlu şekilde yaşamaya başladı. Festivalin ilimizde yapılıyor olmasının getirdiği sahiplenme duygu ve düşüncesinin de etkisiyle Samsun’da öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz TEKNOFEST KARADENİZ’e 35 bin proje gibi rekor bir sayı ile katılım gösterdi. Bununla birlikte, kırsal mahallelerimizden 80 bin öğrencimizi 6 günlük festival süresince festival alanına ulaştırarak, bu heyecana ortak olmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Demir: “Bugün hayatımın en heyecanlı ve mutlu günü”

Hayatının en mutlu gününü yaşadığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Zafere giden yol Samsun’dan başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 22 yıllık Samsun hizmetimde, 4 yıldır bu şehirde başkanlık görevi yapıyorum. Yoğun bir tempoda çalıştık ve gayret ettik. 2022 TEKNOFEST KARADENİZ’in Samsun’da düzenlenmesinde katkı verenlere şükranlarımız sunuyorum. 22 yıllık siyasi hayatımda beni hayatımda en çok heyecanlandıran karar TEKNOFEST’in Samsun merkezli yapılması olmuştur. TEKNOFEST KARADENİZ’in açılışı hayatımın en mutlu ve heyecanlı günüdür” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri butonlara basarak TEKNOFEST’in açılışını gerçekleştirdi. Festivalin açılışının sonunda Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde üretilen Hürkuş, Gökbey, Akıncı ve Bayraktar TB2 gibi yerli ve milli hava unsurları gösteri uçuşu yaptı.

TEKNOFEST KARADENİZ 4 Eylül’e kadar devam edecek.