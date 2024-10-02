Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) sabah saatlerinde ilk ziyaretçilerini alana aldı. Türkiye’nin dört bir yanından alana gelen öğrenciler ve vatandaşlar yerli ve milli teknoloji ile donatılmış festival alanında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatının Türk Bayraklı hava gösterile ile unutulmaz anlar yaşadı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşları, savunma sanayi ve bakanlıkların aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Şakirpaşa Havaalanında düzenlenen TEKNOFEST kapılarını açtı.

İhlas Haber Ajansı, TGRT ve Türkiye gazetesinin iletişim paydaşı olarak yer aldığı TEKNOFEST Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişi Adana’da buluştu.

Savunmaya sanayisinin yerli ve milli gururu hava araçlarının yer aldığı, simülasyonlar, bilimsel atölyeler, atık ürünlerin dönüşümleri sergiler yer aldığı TEKNOFEST gençler gelişen ve üretime giren bilimsel ürünleri hayranlıkla izliyor.

TEKNOFEST alanında Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve atak helikopterinin gökyüzüyle buluşacağı festivalde, üzüm salkımı ve paramotor gösterisi ile ziyaretçilere unutulmaz bir teknoloji günü yaşatılacak.