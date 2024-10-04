Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) üçüncü gününde heyecan devam ederken çocuklar Çanakkale Dijital Müzesi’nde ve Planetaryum’da keyifli vakit geçiriyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Adana Havalimanında devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alıyor.

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki hareketlerini takip etti.

Dijital eğlenceler

Çocuklar, Çanakkale Dijital Müzesi’nin kurgulandığını ve simülasyonlarla Çanakkale ruhunun yaşatıldığı ‘Geçmişin İzinde, Geleceğin Peşinde’ sergisini ziyaret etti. Ayrıca çocuklar Planetaryum’da keyifli vakit geçirdi.

Helikoptere bindiler

Ayrıca çocuklar başta olmak üzere katılımcılar Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ve TEKNOFEST’te sergilenen helikoptere binip helikopter hakkında bilgi aldı.

"Çok güzeldi"

Osmaniye’den gelen çocuklardan Anıl Gök, "İçerisi çok güzeldi. Kendimi Çanakkale Savaşı’nda hissettim. Herkesi buraya beklerim" dedi.

Asel Yıldırım ise TEKNOFEST’ten sonra hayalinin pilot olmak olduğunu söyledi.

Esra Tülce isimli 9 yaşındaki çocuk ise festivalde uçakları izlediği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan festivalde katılımcıların yoğunluğu sürerken öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alana gelecek.