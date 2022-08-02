Final etabı Ordu’da gerçekleşen TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Karma Sürü Simülasyonu (İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları) Yarışmasında Yazılım Mühendisliği öğrencilerinden oluşan ALGO takımı “En İyi Takım Ruhu" ödülünün sahibi oldu.

Final etabı Ordu’da gerçekleşen TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Karma Sürü Simülasyonu (İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları) Yarışmasında Yazılım Mühendisliği öğrencilerinden oluşan ALGO takımı “En İyi Takım Ruhu" ödülünün sahibi oldu.

HAVELSAN’ın desteklediği Karma Sürü Simülasyon yarışmasında “En iyi takım ruhu” ödülünün sahibi Doğuş Üniversitesi’nden DOU ALGO takımı oldu. Öğrencilere ödülü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ordu Valisi Tuncay Sonel, HAVELSAN Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Akif Nacar ile HAVELSAN Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Semih Demirtok tarafından takdim edildi. Danışmanlığını Arş. Gör. Betül Arslan’ın yürüttüğü ALGO takımı, 108 Takım arasından Türkiye 8.si olma başarısını gösterdi.

Yarışmanın insansız kara, deniz ve hava araçları ile yangını tespit etme ve başarı ile söndürmeyi hedeflediğini ifade eden Yazılım Mühendisliği Araştırma Görevlisi Betül Arslan, “Yarışma çerçevesinde yangın afeti konusu simülasyon ortamında canlandırıldı, takımların bir şehir içerisinde en hızlı şekilde yangınları söndürerek afetzedeleri tahliye edecekleri bir yarışma senaryosu kurgulandı” dedi.

“Yarışma strateji ve optimizasyon ağırlıklıydı”

Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yarışma strateji ve optimizasyon ağırlıklıydı. 3 farklı haritada oynanan senaryolar, değişen puanlama ve cezalara göre strateji değiştirmemiz gerekti. Hangi senaryonun oynanacağı yarışma sırasında her takıma eşzamanlı olarak verildi. Her simülasyona farklı kodlar yollamamız gerekti. Eşzamanlı oynatılan simülasyonlarda oluşan sorunları tespit ederek farklı çözümler bulmaya çalıştık. Rotalarda hangi algoritmayı kullanırsak daha iyi sonuçlar alabileceğimizi değerlendirdik. Yarışmacıların geliştirdiği çözümler, algoritmaların verdiği kararlar ve yaptığı seçimler, araçların nasıl davranacağı gibi kriterler, görevlerdeki başarıyı belirledi.”

Doğuş Üniversitesi Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sağlanan destekle Teknoloji Takımları ALGO, BURLA, ROBODOU, MOS olmak üzere 4 takım final etabında yarışmaya hak kazandı. Takımlar için final etabı Samsun’da devam edecek.