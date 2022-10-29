DÜZCE (İHA) – Düzce’de okul müdürlerine TEKNOFEST bilgilendirme toplantısı video konferans sistemi ile gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de okul müdürlerine TEKNOFEST bilgilendirme toplantısı video konferans sistemi ile gerçekleştirildi.

Her yıl binlerce gencin katılım sağladığı ve Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST ile ilgili Düzce’de eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Düzce’de ki tüm okul müdürleri ve okullarda ki koordinatör öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen TEKNOFEST bilgilendirme toplantısında etkinlikte yapılan çalışmalar anlatıldı. TEKNOFEST Eğitim Görevlisi Mükremin Turhal tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede yönetici ve öğretmenlere detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıya ayrıca İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Bilir ve TEKNOFEST İl Koordinatörü Ali Kemal Ardıç katılarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdiler.