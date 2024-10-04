Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Adana’ya katılan Talas Belediyesi’nin Türkiye’nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde eğitim gören gençlerin hazırlığı ürünler yoğun ilgi gördü. 6 Ekim’e kadar sürecek festivalle ilgili konuşan Talas Belediye Başkanı Mustaaf Yalçın, “Gençlerimizin önünü açınca nasıl bir zekaya sahip olduklarını gördük. Gelecek bizim çocuklarımızın” dedi.

Talas Espor ve İnovasyon Merkezi’nde robotik kodlama, arduino ve modelleme ve baskı alanlarında eğitim gören 5 bin öğrenciden 6 ayrı ekip düzenlenen yarışmalar sonucu TEKNOFEST Adana’ya katılma hakkı kazandı. Adana Şakir Paşa Havalimanı’ndaki festivalde açılan stantta sergilenin ürünler genç yaşlı teknoloji meraklılarının büyük beğenisini topladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı festivalde, Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayisindeki teknolojik araçları görücüye çıktı. Başkan Yalçın, yoğun ilgi gören Talas Belediyesi standında öğrenci ve öğretmenlerle yakından ilgilenerek ürünler hakkında sohbet etti. Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Türkiye’nin dünyaya karşı onur duyduğu, güç gösterini yaptığı festivaldeyiz. Havacılıkta teknolojik olarak ifade ettiğimiz üstünlüğün bir olayı. Burada yerli ve milli ürünler başta Hürkuş, Hürjet, Gökbey, AKINCI, ANKA, TB2, TB3 gibi eserleri gördükçe onur duymamak elde değil. Başta Selçuk Bayraktar olmaz üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yolu açan sayın cumhurbaşkanımıza da ayrıca müteşekkiriz. Eskiler ‘hazır ol cenge sulhu salah istiyorsan’ yani barış istiyorsan savaşa hazır ol derdi. Dış güçlerin ülkemiz üzerinde kirli emellerini caydıracak şey teknoloji ve silah üstünlüğüdür. Son yıllarda milli savunmadaki teknolojik hamleler bize bu gücü veriyor. Biz de Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezimizdeki faaliyetlerimizi tanıtmak üzere buradayız. Son bir yılda merkezimizde 5 bin öğrenciye eğitim verdik. 56 teknoloji takımı kurduk ve yarıdan fazlası TEKNOFEST’te yarı finale kadar yükseldi. Yani çocuklarımızın ve gençlerimizin önünü açtıkça farklı zekaya sahip olduklarını görüyoruz. Geleceğimiz için ümit varız. Gelecek bizim çocuklarımızın" diye konuştu.

Festivalin açılışında TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile de bir araya gelen Başkan Yalçın, “Selçuk Bayraktar ile daha önce iletişim kurmuştuk. 1914-20 yılları arasındaki Türkiye’deki tayyarecilik sektörünün kaleme alındığı Kayseri’deki Tayyare Fabrikasının kurucu müdürü Avni Oktar beyin bir kitabı hediye etmiştim. Kendisi bana Hürkuş ve diğer uçakların maketini hediye etmişti. Kendisine hatırlatınca aramızda güzel bir muhabbet geçti. Kendisini gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST Adana 6 Ekim’e kadar teknoloji meraklılarına kapılarını açık tutacak.