Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, bu yıl Adana’da teknoloji severlere kapılarını açarken, Bayraktar TB2 ve paramotor gösteri uçuşları yapıldı.

Bu yıl 10.’su Adana’da düzenlenen ve Şakirpaşa Havalimanı’nda başlayan TEKNOFEST’te sabah saatlerinden bu yana yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Özellikle geçlerin ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği festival alanına girişlerde yoğunluk yaşandı. Alanda ilk gösteri Bayraktar TB2 ve paramotor ile başladı. Gösteri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Festival boyunca otonom araçlar, roketler, insansız hava araçları ve yapay zeka gibi farklı alanlarda yarışmalar ve etkinlikler düzenlenerek gençlere teknolojiye olan ilgilerini geliştirme fırsatı sunulacak. Yerli ve milli üretimlerin sergilendiği etkinlik, özellikle gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve Türkiye’nin teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Gösteri uçuşlarının ardından festivalde birçok yarışma, seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. TEKNOFEST Adana, teknoloji meraklılarını bir araya getirmeye devam edecek.

“Gurur duyuyoruz”

Alana oğluyla birlikte gelerek stantları gezen Sibel Daş, gurur duyduğunu belirterek “Çok güzel bir duygu. Çocuklar çok sevindi. Uçakları yakından gördüler. Gurur duyuyoruz. Adım adım hedeflerimize ulaşıyoruz. Ne yaparsa yapsınlar bayrağımızı indiremezler” dedi.

“Hepsi çok güzel”

TEKNOFEST’i görmek için Mersin’den gelen Zeynep Erdilek ise, “Bu güzel gösteriyi bizlere hazırladıkları için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok gururlandık. Çok merak ettim. Burayı görmek istedim. Her şeyi dikkatimi çekti. Uçak, helikopterler hepsi çok güzel. Hepsi bizi gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

“Ben meraklıyım”

Alanı çok güzel bulduğunu belirten 9 yaşındaki Çınar Öztürk ise, “Burayı çok güzel buldum. Ben uçaklara, gemilere, helikopterlere meraklıyım. Elimden geldiğince tüm TEKNOFEST’lere katılım göstermeye çalışıyorum” dedi.