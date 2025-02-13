TUSAŞ Motor Sanayii’nin (TEI) 2019 yılından bugüne paydaşları arasında yer aldığı ve Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek Jet Motor Tasarım Yarışması’na başvurular 20 Şubat’a kadar devam ediyor.

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmaları kapsamındaki 52 farklı yarışmadan biri olan ve TEI’nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen Jet Motor Tasarım Yarışması bu sene iki ayrı kategoride düzenleniyor. Turbojet Motor Yanma Odası Modülü Tasarımı kategorisinde, yüksek irtifada çalışabilme özelliğine sahip bir turbojet motor yanma odası modülü tasarımı hazırlanması isteniyor. Yarışma kapsamındaki diğer kategori olan ve ilk kez düzenlenen Turbojet Motor Kontrol Ünitesi Tasarımı kategorisinde ise, yarışmacıların bir turbojet motorunu çalıştırma aşamasından kapatma aşamasına kadar tüm süreçlerini kontrol eden bir motor kontrol ünitesi tasarlamaları beklenecek. Yarışma süreci boyunca alanında uzman TEI mühendisleriyle bir arada olacak yarışmacılar, gerçek bir mühendislik sürecini deneyimleyerek hayallerini gerçekleştirmek için kıyasıya mücadele verecekler.