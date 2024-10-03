Bu yıl 7. kez düzenlenen Teknofest’te Karesi, Balıkesir’i başarıyla temsil ederek göz doldurdu.

Bu yıl 7. kez düzenlenen Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’te Karesi rüzgarı esti. 81 ilden birçok misafiri ağırlayan festivalde Karesi ilçesindeki okullar, Balıkesir’i gururla temsil etti.

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, festivalde elde edilen başarıları duyurarak, "Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Yarışmasında birinci oldu. Ayrıca Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi, 2024 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasında beşinci, Şehit Turgut Solak Fen Lisesi ise Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında yedinci olarak bizleri gururlandırdı" dedi.