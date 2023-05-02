Bu yıl İstanbul’da 7’ncisi düzenlenen TEKNOFEST 2023’te Samsun Üniversitesi(SAMÜ) öğrencileri farklı kategorilerde derece elde etti. SAMÜ-ELAR birincilik ve üçüncülük ödüllerini kazandı.

SAMÜ öğrencileri Erkan Öztürk ve Sena Nur Eren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST 2023’te yarıştıkları kendi kategorilerinde 1’incilik ödülüne layık görülürken; Samsun Üniversitesi Elektrikli ve Otonom Araçlar Takımı SAMÜ-ELAR, yarıştığı iki farklı kategoride 1’incilik ve 3’üncülük ödülü aldı. Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dr. Mustafa Yusuf Yazıcı ise TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen İstanbul Uluslararası Patent Fuarında (ISIF’23) “Taşınabilir Elektronik Cihazların Termal Yönetimi İçin Yeni Bir Kılıf Yapısı“ konulu patenti ile 2’ncilik ödülünü kazandı. Yarışmaların ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla sahiplerini buldu. Öğrencilerin proje takımları başarılarıyla göz doldururken derece girenler 3 altın ve 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etmeyi başardı.

Öğrencilerin projeleri

Araştırma Proje Yarışmaları Makine İmalatı ve Otomotiv kategorisinde Dr. Öğr. Üyesi Emine Feyza Şükür danışmanlığında “Elektrikli Araç Batarya Kutuları için Yüksek EMI Kalkanlama Performansına Sahip Doğal Fiber Takviyeli Multi-Fonksiyonel Kompozitlerin Geliştirilmesi” başlıklı projesiyle yarışmaya katılan Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Erkan Öztürk ve Doç. Dr. Muammer Türkoğlu danışmanlığında Savunma, Uzay ve Havacılık kategorisinde “Yapay Zekâ Tabanlı İHA/SİHA Yer Kontrol İstasyonu” başlıklı projesiyle yarışmaya katılan Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Sena Nur Eren 1’incilik ödülünü almaya hak kazandı.

SAMÜ-ELAR’a çifte ödül

TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışmasına katılan Samsun Üniversitesi Elektrikli ve Otonom Araçlar Topluluğu altında SAMÜ-ELAR takımı yarışmada elektrikli araç kategorisinde mücadele etti. SAMÜ-ELAR takımı, Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Soylu danışmanlığında gece-gündüz çalışarak ‘Şunkar’ ismini verdikleri bir elektrikli aracı kendi imkanları ile üretti. TEKNOFEST 2023 yarışmaları için hazırlanan aracı başarıyla tasarlayıp gerçekleştiren ekip,

elektrikli aracın 11 parçasını yerli imkânlarla üretip “Yerlilik Ödülü” kategorisinde 1’incilik ve “Performans” kategorisinde 3’üncülük ödüllerini kazandı.

Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dr. Mustafa Yusuf Yazıcı da TEKNOFEST 2023 Kapsamında düzenlenen İstanbul Uluslararası Patent Fuarında (ISIF’23) “Taşınabilir Elektronik Cihazların Termal Yönetimi İçin Yeni Bir Kılıf Yapısı” konulu patenti ile gümüş madalya ile ödüllendirildi. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı.

TEKNOFEST 2023’te 2 Kategoride Ödül Kazanan SAMÜ-ELAR Takımı;

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Soylu, Takım Kaptanı: Bilgehan Kasım, Talip Savma, Tarık Cemil Başak, Asude Rana Çakar, Umut Kaymak, Ayçe Gülüm Saltık, Yusuf Ağlar, Yunus Emre Taşdelen, Emre Mercan ve Mustafa Emre Seyhan Asıf Varol’dan oluşuyor.