İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2023’de yer alan Samsun Büyükşehir Belediye Standına, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Dünyanın en büyük, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023 tüm hızıyla devam ediyor. 2022 yılında Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen TEKNOFEST, bu yıl ise İstanbul’da yapılıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivalde stantla yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, davetlileri birbirinden güzel etkinliklerle karşılıyor.

Stantta oluşturulan ekranlarda misafirler Samsun’un coğrafi işaretli ürünlerini ve turizm alanlarını izlerken, sunulan ikramlarla da Samsun’a özgü lezzetlerin de tadına bakma fırsatı buluyor. Samsun’a özgü yapılardan oluşan karelog oyununda ise özellikle gençler keyifli anlar yaşıyor.

Karelog oyunu ilgi gördü

Samsun Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret eden 22 yaşındaki Evin Dağ, “Burası çok güzel. Güzel etkinlikler var. Özellikle karelog oyununu oynarken eğlendim. Çok misafirperver bir Samsun gördüm. Misafirperverliğine hayran kaldım diyebilirim. Hediyeler ikramlar çok güzeldi” dedi. 15 Yaşındaki Ege Çınar Kamar ise, “Burada çok eğleniyorum ve öğreniyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi standını çok beğendim. Oyunlar çok güzel. Herkesi burayı görmeye devam ediyorum” diye konuştu. İkiz kardeşlerden Efe Köksal Kamar, TEKNOFEST’in heyecan verici bir festival olduğunu belirterek, “Milli teknoloji ürünlerini yakından görebildiğimiz için mutluyuz” dedi. Kaan Öktem ise, “Festival çok başarılı. Gezip görmeye çalışıyoruz. Şimdi de Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin standındayız. Karelog oynuyoruz. Gayet keyifli” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST standında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, “TEKNOFEST Samsun’da çok güzel bir şekilde müthiş bir ilgiyle gerçekleştirilmişti. Bu yıl ise İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Samsun standına çok güzel bir ilgi var. Kentin tanıtımı ve vizyonunu insanlara anlatmak için önemli bir fırsat. Bu fırsatı en güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle İstanbul’da yaşayan Samsunluların müthiş bir ilgisi var. Tüm vatandaşlarımızı TEKNOFEST’e davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Başkan Demir: “Dünyanın en önemli festivallerinden biri”

Milli Teknoloji Hamlesine katkı vermek, gençlerin içlerindeki kıvılcımı büyük bir ateşe dönüştürmek amacıyla TEKNOFEST’in düzenlendiğine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları söyledi:

“Geçen yıl TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan il olmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Dünyanın en önemli festivallerinden birisi olan TEKNOFEST bu yıl İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz stantla yer alıyoruz. Ziyaret eden vatandaşlarımızın standımıza ilgisi bizleri oldukça mutlu etti. Mutlaka gençlerimizin ziyaret etmesi gereken bir etkinlik. Tüm vatandaşlarımızı TEKNOFEST ruhunu yerinde görmeye davet ediyorum.”