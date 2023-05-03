Teknofest’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünü üstlendiği Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında “Lise” ve “Üniversite ve Üzeri” seviyelerinde dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında dereceye giren takımlara ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar takdim etti.

Dikkat çeken projeler

İzmir Ekonomi Üniversitesi İçmimarlık ve Mimarlık Bölümü Mezunu Yüksek Lisans Öğrencisi, İçmimar ve Yat Tasarımcı Oğul Görgülü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Umut Kanpalta, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Algoritma ve Yapay Zeka Mühendisliği Öğrencisi Serkan Kaskan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünden Orhan Eryiğit, Chalmers Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Mühendislik Bölümü Yüksel Lisans Öğrencisi Genco Atalay’ın “Geleneksel su yüzeyi temizleme yöntemlerine kıyasla deniz yüzeyi atıkları, yüzey yağı, müsilaj ve köpüğün temizlenmesi gibi hizmetleri yapay zeka ile çözen "Vatoz" projesi TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Üniversite ve Üzeri Seviyesinde birinci oldu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalından Doktora Öğrencileri Ebru Çalkan Yıldırım, İlknur Erbaş ve Tuğberk Nail Dizdaş danışman hocaları Doç. Dr. Füsun Pelit öncülüğünde hazırladıkları “Çevre Analizleri İçin Yeşil Bir Örnekleme Sistemi: Elektropolimerize İnce Film Mikroekstraksiyon” projesiyle TEKNOFEST 2023’ü ikinci olarak tamamladılar.

Konya Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencileri Zeynep Züleyha Kahraman, Emirhan Karataş, Bilgisayar Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi Hacer Türkoğlu, Bilgisayar Programcılığı 4’üncü sınıf öğrencisi Osman Cahit Yüksel, Akdeniz Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kurt ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Asem Hassan, geliştirdikleri “Otonom Giden Deniz Yüzeyindeki Algleri Toplayan Araç” projesiyle Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında üçüncülük derecesi kazandılar.

Lise öğrencileri önemli projeler geliştirdi

Kocaeli Dilovasi Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknoloji alanı 10’uncu sınıf öğrencileri Zeynep Bakırkaya ve İpek Kahraman danışman öğretmenleri Mevlüt Erdoğan rehberliğinde hazırladıkları “Şekil Hafızalı Plastik Üretimi ve Karakterizasyonu” projesi Lise Seviyesinde birinciliğe değer görüldü. Ankara Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Alanı 11’inci sınıf öğrencileri Saffet Küçük, Ahmet Emin Özdemir, Muhammet Talha Kaya ve Abdussamet Canlı danışman öğretmenleri Mehmet Dere rehberliğinde hazırladıkları “Tutumlu Ol” projesiyle ikinci olma başarısı gösterdiler.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencileri Elifnaz Özçoban, Merve Işıl Kayabey ve İsmail Arda Bayer, danışman öğretmenleri Sibel Özatlı rehberliğinde hazırladıkları organik atıklardan ceviz ve badem kabuğu ile doğal salgılardan bal mumu kullanılarak geliştirdikleri “Biyokompozit Madde Üretimi” projesiyle yarışmayı üçüncü olarak tamamladılar. “Lise” ve “Üniversite ve Üzeri” kategorisinde 86 projenin finale kaldığı Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında ilk 3’e giren takımların ödüller ise şu şekilde sıralandı:

"Üniversite ve Üzeri kategorisinde birinci takıma 40 bin, ikinci takıma 30 bin TL ve üçüncü takıma 20 bin TL ödül verilirken, “Lise” kategorisinde ise ödüller sırasıyla 30 bin TL, 20 bin TL ve 10 bin TL olarak verildi.

Sanko gençliğin enerjisini destekliyor"

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor. SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in bu yıl dördüncü kez ana paydaşları arasında yer alarak geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor. Yarışmanın amacı; endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.

“Üniversite ve Üzeri Seviyesi” ve “Lise Seviyesi” kategorilerinde düzenlenen TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına yurt içi ve yurt dışından 19 bin 52 takım ve 55 bin 625 yarışmacı başvuru yaparken 86 takım finalde yarışma hakkı elde etmişti.