Teknofest 2023 için başvuruların 30 Kasım’da sona ermesinin ardından SUBÜ yarışmaya 23 kategoride 72 takımla başvurulduğunu açıkladı.

Teknofest 2023 için başvuruların 30 Kasım’da sona ermesinin ardından SUBÜ yarışmaya 23 kategoride 72 takımla başvurulduğunu açıkladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Teknofest 2023’e yapılan başvuru sayısını açıkladı. SUBÜ’den yarışmaya 23 kategoriden 72 takım ve 400’ün üzerinde öğrenci başvuru yaptı. 2022 yılında yapılan yarışmalarda 12 kategoriden 35 takım ve 169 öğrenci yer alırken 4 kategoride 5 ödül elde edilmişti. SUBÜ öğrencileri Uluslararası Döner Kanat İHA Kategorisi’nde birinci olurken Uluslararası Serbest Görev İHA Kategorisi’nde teşvik ödülü almış, Sağlıkta Yapay Zeka Kategorisi’nde bir üçüncülük ve en iyi sunum ödülünü kazanmış, ayrıca Turizm Teknolojileri Mobil Oyun Kategorisi’nde meslek yüksekokulu takımı jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

“Başarılarımızı daha ileri seviyelere taşıma hedefindeyiz”

Başvuru ve yarışma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Furkan Kamanlı, “2023 yılı için gerek takım gerekse öğrenci sayısındaki artış ve ilgi bizleri son derece mutlu etti. 2022’de ciddi başarılar elde etmiştik. Bu başarıların yanı sıra 24 saat öğrencilerimizin hizmetine sunduğumuz çalışma alanı ve ülkemizin teknoloji hamlesinin öğrencilerimizi cezbettiğini söyleyebiliriz. Dönem başında yaptığımız toplantıyla bu sene için yol haritamızı belirlemiştik. Her yıl olduğu gibi bu yılda başarılarımızı daha ileri seviyelere taşıma hedefindeyiz. Bu yıl hem takım hem yarışacağımız kategori hem de öğrenci sayımız arttı. Daha fazla sponsor desteğine ihtiyacımız olacak. Milli teknoloji hamlesine ve ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizin çalışmalarına sponsor olarak destek vermek isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.