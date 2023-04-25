‘Milli teknoloji hamlesi’ vizyonuyla geleceğe umutla bakan bir Türkiye için gençlerimizi #sengeleceksindiye sloganıyla teknoloji yarışmalarında bir araya getiren, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’in final heyecanı bu yıl 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yaşanacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin de (HKÜ) paydaş olduğu Teknofest 2023’te 41 ana ve 102 farklı kategoride proje yarışmaları düzenlendi. Teknofest 2023’e 1294 öğrencinin oluşturduğu 367 takım ile başvuru yapan HKÜ’nün birçok takımı bu yıl da finallerde yarışacak. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli Teknofest 2023’te finalde yarışacak öğrenciler ile bir araya gelerek yarışlar öncesi projelerinin son durumları hakkında bilgi aldı. Rektör Dereli, Teknofest 2023’ün finallerine kalan öğrencileri ve danışmanlarını tebrik ederek, "Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi vizyonuna gençleri de ortak eden Teknofest’in ülkemize sağladığı katma değerin her yıl katlanarak daha da artacağına yürekten inanıyorum” dedi.