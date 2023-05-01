Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023’de yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi standını gençler yoğun olarak ziyaret etti.

Dünyanın en büyük, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023 tüm hızıyla devam ediyor. 2022 yılında Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen TEKNOFEST bu yıl ise İstanbul’da yapılıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivalde yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin stantı özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Standı ziyaret eden gençler akıl oyunu karelok oyununda keyifli vakit geçiriyor. Samsun’u tanıtmayı amaçlayan karelok oyununu başarıyla tamamlayan gençlere çeşitli hediyeler veriliyor. Stantta oluşturulan ekranlarda ziyaretçilere Samsun’un coğrafi işaretli ürünlerini ve turizm alanlarını izlerken, ikramlarla da Samsun’a özgü lezzetler sunuluyor.

“Hayal güçlerini artırmak için”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Spor Şube Koordinatörü Atilla Genç, özelikle gençlerin ve çocukların karelok oyununa ilgi gösterdiklerini belirterek “Bir akıl ve zeka oyunu olan karelok sadece iki farklı şekil kullanarak, belirtilen mimari yapıların ve geometrik şekillerin yapılabildiğini göstermektedir. Karelok çocuklarımızın zihinsel gelişimleri, hayal güçlerini artırmak için kullanılan bir oyundur. Standımızda yoğun bir ilgi görüyor. Belirtilen şekilleri yapan gençlerimize hediyeler veriyoruz” diye konuştu.

“Karelok oyunu çok eğlenceli”

Stantı ziyaret eden Merve Yılmaz, “Stanttaki karelok oyunu çok güzel ve keyifliydi. Şekilleri yaptığım için hediyeler de aldım. Daha önce bu oyunu hiç oynamamıştım” diye konuştu. Abdullah Nail Öney, ise “Çok güzel bir oyun karelok, eğlenceliydi. TEKNOFEST’e geldiğim için çok mutluyum” dedi. TEKNOFEST’de geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Rüzgar Akın Acar ise “Karelok oyunu ilk defa Samsun standında oynadım. Çok güzel bir oyundu, çok eğlenceliydi. Çok beğendim” şeklinde konuştu.

“TEKNOFEST’in kalıcı izleri hayata geçti”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TEKNOFEST’in dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olduğunu belirterek “TEKNOFEST 2022’ye ev sahipliği yapan Samsun olarak bu yıl da bu büyük festivalde kurduğumuz stantla yer alıyoruz. TEKNOFEST demek Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizin büyük hedefleri demek. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin yarınları olan gençlerimiz için, her alanda birçok projeyi gerçekleştiriyoruz. TEKNOFEST’in kalıcı izleri olan projeleri kentimizde bir bir hayata geçirdik. Bu noktada yerli, milli ve özgün teknolojileri geliştirecek gençlerimizi yarınlara tam donanımlı olarak hazırlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.