Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’de, Düzce Üniversitesi PushUP takımı, Teknofest Yazılım ve Simülasyon yarışmasında, THY Go adlı projesiyle birinci oldu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’de, Düzce Üniversitesi PushUP takımı, Teknofest Yazılım ve Simülasyon yarışmasında, THY Go adlı projesiyle birinci oldu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji Festivali TEKNOFEST 2022’de yarışmalar kategorisinde Düzce Üniversitesi yaptığı yazılımla birincilik kürsüsüne çıktı. Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Taha Erel, Biyomedikal Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Sema Dirican ve Mekatronik Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Talha Çınar’dan oluşan Düzce Üniversitesi takımı, birinci olarak Düzce Üniversitesi’ne ulusal çapta önemli bir başarı kazandırdı.

Törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Düzce Üniversitesi öğrencileri, başarılarının haklı bir sonucu olarak büyük mutluluk yaşadı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de öğrencileri üniversite standında tebrik ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.