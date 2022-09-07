Samsun’da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’de yerini alan Düzce Üniversitesi, ürettiği katma değerli projeleri, kazandığı başarıları ve etkili tanıtım etkinlikleriyle göz doldurdu.

Samsun’da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’de yerini alan Düzce Üniversitesi, ürettiği katma değerli projeleri, kazandığı başarıları ve etkili tanıtım etkinlikleriyle göz doldurdu.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversiteleri gibi farklı sektörden birçok kurum ve kuruluşun yer aldığı TEKNOFEST 2022’de Düzce Üniversitesi, geçen yıl olduğu gibi yine birincilik ödülünün sahibi oldu. Ayrıca ISIF’22 Uluslararası Buluş Yarışması’nda da Düzce Üniversitesi, 1 altın ve 3 gümüş madalyanın yanı sıra TEKNOFEST Girişim Programı Ön Kuluçka Desteği ile teknoloji yarışmalarındaki iddiasını ve başarısını konuşturdu.

Yeniliğe, teknolojiye ve değişime büyük önem

Yeniliğe, teknolojiye ve değişime her zaman büyük önem veren Düzce Üniversitesi, farklı kategorilerdeki birçok takımıyla gelecek için ümit verdi. Düzce Üniversitesi tanıtım standını birçok katılımcı ziyaret etti ve yoğun ilgi gösterdi. Düzce Üniversitesi’nin eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel projeleri, başarıları, katma değerli bölgesel kalkınma çalışmaları ile Düzce Teknopark’ın fark oluşturan girişimcilik ve inovasyon projeleri ziyaretçilerle paylaşıldı.

Rektörü Sözbir “Teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık oluşturmak önemli”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi standı başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çeken Rektör Sözbir, TEKNOFEST’in Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmaya büyük katkı sağladığını ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Girişimcilik, İnovasyon ve Ar-Ge alanlarındaki haklı gururu

Nitelikli eğitimi, donanımlı akademik kadrosu ve teknolojik olanaklara sahip derslik ve laboratuvarlarıyla Düzce Üniversitesi’nin girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge alanlarına özel önem verdiğini ve bu çalışmaların olumlu sonuçlarını aldığını belirten Prof. Dr. Nedim Sözbir, bu yıl da TEKNOFEST 2022’de, birincilik ödülü ile ISIF’22’de 1 altın ve 3 gümüş madalya kazanmanın haklı gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Organizasyonda Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir son olarak, 19 Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla düzenlenen ve TEKNOFEST 2022’ye katılan rektörlerle bir araya geldi.