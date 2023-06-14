Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı AR-GE birimi tarafından ilk kez düzenlenen CODER 24 isimli proje çerçevesinde temel ve ortaöğretimde eğitim gören öğrencilere yönelik Merkez Spor salonunda çizgi izleyen ve labirent çözen robot yarışması düzenlendi.

Yarışmaya temel eğitim seviyesinden 12 okul 48 öğrenci, ortaöğretim seviyesinden 8 okul 31 öğrenci katıldı. Çizgi izleyen robot kategorisinde; Vali Metin İlyas Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Vali Metin İlyas Ortaokulu ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı labirent çözen robot yarışmasında; Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi.

Etkinliğe Erzincan İl Millî Eğitim Müdür Vekili Ferhat Albayrak, müdürlüğük yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Millî Eğitim Müdür Vekili Ferhat Albayrak, programın açılışında yaptığı konuşmasında; “Son yıllarda bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler hem yaşamımızı hem de iş yapma şekillerimizi değiştirecektir. Gelecekte bazı meslekler ortadan kalkarken bazıları daha fazla gelişecek, bunun yanı sıra, bugün hiç bilmediğimiz meslek dalları da ortaya çıkacaktır. Bu bilgi ve teknoloji düzeyine daha önce ulaşan ülkeler küresel ekonomide daha büyük pay alacaklar ve hatta dünya ekonomisinde söz sahibi olabileceklerdir. Teknolojinin hızla geliştiği son dönemde, kodlama ve robotik atölyelerinde verilecek olan eğitim sayesinde çocuklar teknolojiyi sadece tüketmekle kalmayacak aynı zamanda da teknoloji üreten bir nesil olarak yetişecekler. Ülkemizin güzel yarınları için ilkokul sıralarından başlamak üzere geleceğin başarılı mühendislerini yetiştirmek istiyoruz.” diyerek robotik kodlama eğitiminin önemine değindi ve bu tür etkinliklerle öğrencilerimiz yazılım ve kodlama yapmalarının yanı sıra robotlar üreterek el becerilerini de geliştirdiklerini ifade etti.

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilmeleri, ürün geliştirebilmeleri, bilimsel düşünebilmeleri, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmeleri, öğrencilere endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve bu konudaki deneyimlerinin paylaşılması amaçları ile düzenlenen ve kaybedeni olmayan yarışmaya katılan takımlar ve danışman öğretmenlere teşekkür edildi.