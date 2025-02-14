Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi TTO Koordinatörlüğü tarafından her hafta Perşembe günleri düzenlenen ‘Tekno Kafe Perşembe’ etkinliğinde bu hafta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TEYDEB Programları ve 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Proje Yazımı konuları ele alındı.

Teknoloji ve inovasyon alanında faaliyet gösteren akademisyenler, araştırmacılar ve sektör temsilcilerinin katıldığı etkinlik, Araştırma Laboratuvarları Merkezi Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TEYDEB Programları ve 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Proje Yazımı konuları detaylı olarak ele alındı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilimsel Programlar Uzmanı Hamit Taş, katılımcılara TEYDEB programları ve proje yazım süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Taş, konuşmasında özellikle 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği projelerinin başvuru süreçleri ve yazım teknikleri üzerinde durdu.

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü yetkilileri, bu tür bilgilendirme toplantılarının düzenli olarak devam edeceğini ve inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Öte yandan etkinlik serisi kapsamında önümüzdeki haftalarda farklı konuların ele alınacağı da duyuruldu.