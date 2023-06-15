Kütahya’nın Gediz ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılında tüm okulların katılımı ile “Tekno Gediz Festivali” düzenlendi.

Adnan Menderes Yaşam Parkında düzenlenen festivale; Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz, STK temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Festival Gölcük Ortaokulu öğrencilerinin mehter gösterisi ile başladı. Halk oyunları ekibi gösterisinin ardından protokol üyeleri tek tek tüm okulların stantlarını gezerek görücüye çıkan tasarımları inceledi.

Tekno Gediz Festivali etkinliklerinde okulların robotik kodlama, okul sergileri, halk oyunları ve mehter takımı etkinlikleri ile beraber oyun alanları ile yiyecek içecek stantları yer aldı.

Tekno Gediz Festivali ile ilgili konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri çerevesinde okul ve kurumlarımızın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Tekno Gediz Festivalimize teşrif eden ve destek veren başta Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Öğretmen ve öğrencilerin yıl boyu hazırladığı bilimsel ve el emeği çalışmaların görücüye çıktığı bir etkinlik oldu. her geçen yıl bu etkinliği büyütmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.