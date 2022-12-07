Bayındır Memur-Sen üyesi Malatya çalışanlıları, mühendis gibi teknik kadroda olanların maaşlarının iyileştirilmesini istediler.

Bayındır Memur-Sen üyesi Malatya çalışanlıları, mühendis gibi teknik kadroda olanların maaşlarının iyileştirilmesini istediler.

Soykan Parkında basın açıklamasını okuyan Bayındır Memur-Sen Malatya İl Başkan Remezan Yaşar, mühendis gibi teknik kadroda olanların isteğinin, parlak bir gelecek, enflasyon farkı değil, maaşlarda gerçek iyeleştirme istediklerini dile getirdi. Yaşar, “Ülkemizin dört bir yanında son 20 yılda devletimizin milletimizin övünç kaynağı muhteşem yapılar yükselmektedir. Devletimizin ve milletimizin gücünü gösteren bu övünç kaynağı yapıların her zaman arka planında olan biz teknisyen, tekniker ve mühendisler özlük haklarımızın artık iyileştirilmesini talep ediyoruz. Ülkemizin gerek altyapı gerek üst yapı çalışmalarında fedakarca çalışan gecesini gündüzüne katan mesai mevhumu gözetmeden hafta sonları bile atölyelerde, şantiyelerde çalışan devletimizin yüz akı milyonlarca liralık işlerinin ihalesini yapan, işlerin teslimine kadar görev alan teknik hizmetler sınıfının artık haklarının verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda sağlık personelleri, öğretmenler, hakim ve savcılar ile din görevlileri gibi birçok meslek grubundan kamu personellerine maaş, sözleşme ücreti, ek ödeme ve ek göstergeler gibi iyileştirmeler için emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ettiklerini vurgulayan Yaşar, “Ancak teknik hizmetler sınıfında çalışan personellerinde artık hatırlanmasını istiyoruz. Teknik hizmetler sınıfında çalışan kamu personelleri olarak ülkemizin gelişmesi, muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmesi için gece gündüz fedakarca çalışmaktayız. Son 20 yılda ülkemizin gelişmesinde adeta lokomotif görevi gören teknik hizmetler personelleri olarak emeğimizin ve fedakarlığımızın karşılığı olan konularda bir takım iyileştirmelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.