Sivas İl Özel İdaresinin 70 bin metrekare alan içerisinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yer aldığı ‘Teknik Hizmetler Yerleşkesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Kılavuz Mahallesi Osman Seçilmiş Parkı karşısında oluşturulan yerleşkedeki programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, kaymakamlar, il protokolü, birim müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yerleşkenin ve yeni alınan araçların tanıtımının yapıldığı video gösterisi ile başladı.

Yerleşke ve yeni araçlar hakkında bilgilendirmeler yapan Genel Sekreter Kadir Algın, “70 bin m alanda bu proje hayata geçirildi. Eski tesisimizin şehrin ortasında kalmasından dolayı bu bölgeye taşındık. Ülkemizin en büyük ikinci yüzölçümüne sahip olan şehrimizin kırsalına hizmet ediyoruz. Bu yüzden araçlarımızı yeniliyor ve güçlendiriyoruz. Yeni araçların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Aktüel değeri ile bu yerleşkenin maliyeti yaklaşık 300 milyon TL’yi, yeni araçlarımız ise 100 milyon TL’yi buluyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde şahsıma her türlü yetkiyi veren Sivas Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek’e şükranlarımı sunuyorum. Süreçte katkıları olan eski ve yeni tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Eski yerin taşınmasında ve yeni yerin alt yapısının hazırlanmasında destek olan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizden önce emek veren tüm valilerimize, kaymakamlarımıza ve bu işin ana mimarlarından olan İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Birim müdürlüklerimize ve Buruciye AŞ’ye teşekkür ediyorum. Sultan Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ise “İl Özel İdaresi bir yandan kırsal alt yapıda hizmetlerini yerine getirirken diğer taraftan da şehrin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Her sene kırsaldaki hizmet çıtasını bir önceki yıla göre artırarak devam ettiriyor. Yeni yerleşke şehrimize hayırlı olsun. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve İLBANK’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Turan Topgül de Sivas Belediyesi’nin Sivas İl Özel İdaresi ile daima uyum içerisinde çalıştığını ifade ederek yeni yerleşkenin ve yeni araçların şehrimize hayırlı olmasını diledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise "Kendini her geçen gün yenileyerek hizmet kalitesini ve kabiliyetini artıran Sivas İl Özel İdaresi, bugün hizmete açacağımız yeni modern yerleşkesinde daha donanımlı ve daha hızlı hizmet verme imkânına kavuşacaktır. Aynı şekilde aldığımız yeni iş makinalarıyla da halkımıza daha hızlı ve etkili hizmet verme imkânımız doğacaktır. Şehrimize hayırlı olsun. Sivas’ın geleceği için mesai yapan, geniş coğrafyamızın her bucağına, her köşesine hizmet gitmesi için canla başla çalışan İl Özel İdaremizi, İl Genel Meclisimizi bir kez daha bu vesileyle huzurlarınızda tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ilçelere gönderilecek olan iş makinelerinin anahtarları kaymakamlara teslim edildi. Ardından sahnede il protokolünün katılımıyla açılış gerçekleştirildi. Duaların ardından kurdele kesildi.

Açılışın ardından Vali Şimşek ve beraberindekiler, yerleşkeyi gezerek sahada çalışan personele kolaylıklar diledi.