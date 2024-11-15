Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler Grup J Grubu’nun 5. haftasında Teknik Direktörlüğünü Engin Fırat’ın yaptığı Kenya, deplasmanda Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı.

Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler Grup J Grubu’nun 5. haftasında Zimbabve ile Kenya karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 32. dakikada Maswanhise’nin golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. 52. dakikada Kenya Jonah Ayunga’nın golüyle eşitliği yakaladı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Kenya ikinci golü bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Engin Fırat’ın çalıştığı Kenya puanını 5’e, Zimbabve ise puanını 9’a yükseltti.

Kenya, grubun 6. haftasında 19 Kasım’da Güney Afrika’da Zimbabve ile karşılaşacak.