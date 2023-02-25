SAMSUN (İHA) – Samsunspor’un Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, dostluk maçı sonrası birliktelik mesajları verdiler.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor’un Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, dostluk maçı sonrası birliktelik mesajları verdiler.

“Tribünlerimiz keşke çok daha dolu olsaydı”

Samsunspor ile Çorum FK arasındaki dostluk maçı sonrası basın toplantısında bir araya gelen iki takımın teknik direktörleri Hüseyin Eroğlu ile Tahsin Tam birlikte açıklamalarda bulundu. Çorum FK’nın maç taleplerini geri çevirmedikleri için teşekkür ederek, günün birlik olma zamanı olduğunu belirten Eroğlu, "Ülke olarak kötü günler geçiriyoruz. 20 gün geçti. Bir felaket yaşandı. Birbirimize sarılmak zorundayız. Omuz omuza verip, güçlü olmak zorundayız. Deprem ülkesiyiz önlemlerimizi almamız gerekiyor. İki takım arasındaki maçta önemliydi. Keşke tribünlerimiz çok daha dolu olsaydı. Çünkü elde edilecek gelir depremzedelerimize katkı sağlayacak. Dostane bir maç oldu. Hocamı tebrik ediyorum. İnşallah onlar da sezon sonunda hedeflerine ulaşırlar. Güçlü bir kadroları var. İyi bir teknik direktörleri var. Gelecekte Çorum FK adının Türk futbolunda çok daha duyulacağını düşünüyorum" dedi.

“Birlik ve beraberliği fazlasıyla gösterdik”

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam ise düzenlenen bu anlamlı organizasyon için Samsunspor Kulübü’ne teşekkür ederek, "Afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sabır diliyorum. Ülkemiz, insanlımız büyüklüğünü ortaya koydu. Bu birlik ve beraberliği fazlasıyla gösterdik. Netice de Samsunspor ile bir dostluk maçı gerçekleştirdik. Samsunspor çok kaliteli ve büyük bir camia. Çok kaliteli bir teknik direktöre sahipler. Kendilerine başarılar diliyorum. Bugün kendimizi lig öncesi test ettik. İyi bir hazırlık maçı oldu. Samsunspor’a ve Samsunspor camiasına teşekkür ediyorum” diye konuştu.