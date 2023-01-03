Spor Toto 1. Lig’in ilk devresini değerlendiren Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, “İçeride maçları kazanamamamızın bazı nedenleri vardı. Bu nedenlerin en başında kreatif oyuncu eksikliğimiz var. Bu kreatif oyuncunun alınması halinde biz çok kaliteli işler yapabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in ilk devresini değerlendiren Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, “İçeride maçları kazanamamamızın bazı nedenleri vardı. Bu nedenlerin en başında kreatif oyuncu eksikliğimiz var. Bu kreatif oyuncunun alınması halinde biz çok kaliteli işler yapabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Manisa FK’da Teknik Direktör Levent Eriş, basın mensuplarını ağırlayarak ilk devreyi değerlendirdi. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde gerçekleşen yemeğe Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Hakkı Özbayır ve Ertan Korkmaz ile yerel ve ulusal basının temsilcileri katıldı.

“Gecemizi gündüzümüzü bir ediyoruz.”

Yemek sonrasında gazetecilere ilk yarı değerlendirmesi yapan Teknik Direktör Levent Eriş, “İçeride maçları kazanamamamızın bazı nedenleri vardı. Bu nedenlerin en başında kreatif oyuncu eksikliğimiz var. Başkanımız, yönetim kurulumuz, transfer komitemiz hep beraber bir araya gelerek ikinci devre bizim üzerimizde olan 5 tane takımla içeride oynayacağımızın değerlendirmesini yaptık. Bu çok ciddi bir avantaja dönüşebilir. Ama bu oyun formatıyla dönüşmez. Bize bu anlamda kreatif oyuncu ihtiyacımız var. Bu kreatif oyuncunun kesinlikle alınması halinde biz çok kaliteli işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Oyuncunun kriteri belli. Ne tip oyuncu alacağımız belli. Oyuncu isimleri dönüyor. Aradığımız kriterler oyuncu portföyü açısından net. Ama yaş, oynamışlık, adam 6 ay top oynamamış ama çok ciddi bir isim. Bu bize yarar mı, gibi isimler üzerinden çok tartıştığımız, sayısını hatırlayamayacağım kadar çok olan bir durumla karşı karşıyayız. Bu anlamda gecemizi gündüzümüzü bir ediyoruz. Türkiye’deki yabancı oyunculardan mı bulalım ki devre arası kimse oyuncusunu kolay kolay vermek istemez. Yoksa yurtdışındaki yabancı oyunculardan mı alalım. İki yabancı alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Stat konusunu gündeme getirdi

Ligin başında maçları 13.30 gibi bir saatte oynadıklarını ve hem kendilerinin hem de rakip futbolcuların 45 derece sıcağa maruz kaldığını belirten Eriş, “Yazın 45 derecede maç oynadık burada. Bu sadece bizim için miydi, rakip takım için de sıkıntı. Benim için daha kötü. Ben her gün sıcakta çalışıyorum. Siz soğuktan geliyorsunuz. Biz öğlen sıcağında maçımız var diye öğlen antrenman yapıyoruz. Çocuklarımızı oraya adapte edebilmek için büyük mücadeleler veriyoruz. Bu 8 hafta sürdü. Biz hep sıcaklarda oynadık burada. Karşıdan karşıya geçilemeyecek sıcaklıklarda maç oynadık. Biz rahatsız oluyoruz demedik. 19 Mayıs, Manisa’nın mabedi. Oranın bir geçmişi var. Bir dokusu var. O doku da seyirci. Oraya çok daha fazla seyirci gelecek. İnşallah en kısa sürede Gençlik ve Spor Bakanımız diğer şehirlere yaptığı desteği bize de gerçekleşir biz de stadımıza kavuşuruz” diye konuştu.